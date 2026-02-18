Pourparlers Iran/États-Unis: Téhéran confiant, Washington plus méfiant

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi (3e à gauche), et son homologue suisse, Ignazio Cassis (2e à droite), participent à une réunion bilatérale entre la Suisse et l'Iran lors d'un deuxième cycle de négociations américano-iraniennes

Les deux pays ennemis ont conclu mardi près de Genève une deuxième session de pourparlers indirects dans un contexte de fortes tensions persistantes.

À la télévision d’Etat, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, qui dirigeait la délégation de son pays, a salué une séance «plus constructive» que celle du 6 février à Oman, le pays médiateur.

After the 2nd indirect Iran-U.S. talks in Geneva, FM @araghchi said discussions were constructive and serious, with technical progress including IAEA DG Grossi’s(@rafaelmgrossi) participation pic.twitter.com/0aORgbwyLA — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) February 17, 2026

«Nous avons pu parvenir à un large accord sur un ensemble de principes directeurs, sur la base desquels nous avancerons et commencerons à travailler sur le texte d’un accord potentiel», a-t-il déclaré, sans donner de date pour de nouvelles négociations.

L’Iran s’est aussi dit ouvert à une «vérification» de son programme nucléaire.

«D’un côté, cela s’est bien passé» puisque le dialogue est appelé à se poursuivre, a quant à lui commenté le vice-président américain JD Vance sur Fox News.

VP VANCE on negotiations with Iran: "One thing about the negotiation I will say this morning is, in some ways it went well. They agreed to meet afterwards, but in other ways it was very clear that the president has set some red lines that the Iranians are not yet willing to… pic.twitter.com/AbgH9t3lY0 — Fox News (@FoxNews) February 17, 2026

«D’un autre côté, il était très clair que le président (américain, ndlr) avait établi certaines lignes rouges que les Iraniens ne sont pas encore prêts à reconnaître», a-t-il ajouté.

Menaces guerrières

«Il reste encore beaucoup à faire», a aussi affirmé le chef de la diplomatie omanaise, Badr al-Busaidi, saluant toutefois des «progrès».

Le ministre iranien Abbas Araghchi a reconnu qu’il «faudrait du temps pour réduire» l’écart.

La patience de Donald Trump, qui avait déjà fait procéder à des bombardements sur des sites nucléaires iraniens en juin 2025, n’est pas infinie, a fait comprendre JD Vance.

Le président américain «se réserve le droit de dire quand il jugera que la voie diplomatique aura atteint sa limite. Nous espérons ne pas en arriver là», a poursuivi le vice-président.

Donald Trump garde selon lui «toutes les options» ouvertes, y compris donc celle de déclencher la considérable force de frappe amassée dans la région par l’armée américaine, dont Téhéran assure qu’elle ne l’intimide pas.

«Un navire de guerre est certes une arme dangereuse mais l’arme capable de le couler l’est encore plus», a lancé l’ayatollah Ali Khamenei dans un discours, faisant allusion au déploiement du porte-avions USS Abraham Lincoln.

Lincoln et Ford

Ce bâtiment - qui embarque près de 80 appareils - et ses navires d’escorte se trouvent à environ 700 km des côtes iraniennes. Un deuxième, le Gerald Ford, doit le rejoindre.

Les Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, font pour leur part des manoeuvres militaires dans le détroit d’Ormuz, un point de passage stratégique pour le commerce mondial de pétrole.

Les délégations iranienne et américaine - cette dernière étant menée par l’émissaire Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner - ont eu environ trois heures et demie de discussions, via des échanges de messages, selon les médias iraniens.

Les positions de départ étaient très éloignées.

L’Iran, soupçonné par Israël et les pays développés de vouloir se doter de la bombe atomique, ne veut parler que de son programme nucléaire.

Washington, comme Israël, exige également qu’il limite son programme de missiles balistiques et cesse de soutenir des groupes armés régionaux.

«Vérification»

Téhéran se dit prêt à un compromis concernant son stock d’uranium hautement enrichi, évalué à plus de 400 kg et dont le sort est incertain, à condition que Washington lève ses sanctions.

Celles-ci pèsent lourdement sur l’économie et le pouvoir d’achat des Iraniens, nourrissant la contestation, qui a éclaté en décembre avant d’être écrasée dans le sang en janvier.

Le président iranien Massoud Pezeshkian s’est dit «ouvert» à une «vérification» en matière nucléaire, répétant que son pays ne cherchait pas à se doter de la bombe, selon un entretien publié mardi sur le site internet de la présidence.

🛑URGENT : 🇮🇷 Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que Iran ne renoncera jamais à son programme nucléaire pacifique. Il a rappelé le droit de Téhéran à enrichir l’uranium à des fins énergétiques et a nié toute volonté de fabriquer une arme atomique, (...) pic.twitter.com/UcBT3hli9h — REX+ International (@rexchannel6) February 17, 2026

L’Iran insiste toutefois sur son droit à développer une filière nucléaire civile et à enrichir de l’uranium dans ce but.

Mardi, des slogans contre le pouvoir ont de nouveau retenti dans plusieurs villes iraniennes au cours de rassemblements en hommage aux manifestants tués.