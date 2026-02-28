Donald Trump annonce que les États-Unis ont lancé des «opérations de combat majeures» contre l’Iran

Un panache de fumée s’élève au-dessus de Téhéran après une explosion signalée le 28 février 2026. AFP or licensors

Dans un message vidéo, Donald Trump a indiqué que les États-Unis avaient engagé des «opérations de combat majeures» contre l’Iran.

Il a également promis de «détruire» les capacités de missiles de la République islamique et de «réduire à néant» sa marine, assurant que l’objectif américain était d’«éliminer des menaces imminentes» causées par Téhéran. Au peuple iranien, il a lancé que «l’heure de votre liberté est à portée de main».

Le ministère de la Défense israélien avait annoncé plus tôt avoir lancé une «frappe préventive» afin «d’éliminer les menaces pesant sur l’État d’Israël».

Selon le ministère, «une attaque de missiles et de drones contre l’État d’Israël et sa population civile est attendue dans un avenir immédiat», et un «état d’urgence spécial et immédiat» est instauré dans tout le pays.

CNN: Breaking news… Israel has launched what it calls a preemptive strike on Iran pic.twitter.com/kkbDN91q6m — Acyn (@Acyn) February 28, 2026

Le ministère des Transports a annoncé la clôture «de l’espace aérien israélien aux vols civils» et demandé aux voyageurs «de ne pas se rendre dans les aéroports jusqu’à nouvel avis». Les écoles sont fermées à Jérusalem jusqu’à lundi 18H00 GMT.

Deux fortes détonations ont été entendues à Téhéran par des journalistes de l’AFP, quelques temps après que deux panaches d’une épaisse fumée ont commencé à s’élever dans le centre et l’est de la capitale iranienne.

BREAKING:



Israel is currently striking Iran’s capital, Tehran. pic.twitter.com/xQ3lZSQm5h — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) February 28, 2026

D’après l’agence de presse Isna, le quartier Pasteur, où se trouve notamment la résidence du guide suprême Ali Khamenei et la présidence, situés dans le centre de Téhéran, ont été visés.

Des ambulances ont été envoyées dans le centre de Téhéran après l’explosion, et les hôpitaux sont en état d’'alerte, selon le porte-parole du ministère de la Santé, Hossein Kermanpour, cité par l’agence officielle Irna.

Des explosions ont également touché la grande ville d’Ispahan (centre), la ville sainte de Qom (centre), Karaj situé à l’ouest de Téhéran ainsi que Kermanshah (ouest), a rapporté l’agence de presse Fars.