Frappes en Iran: Royal Air Maroc et plusieurs compagnies aériennes annulent des vols vers le Moyen-Orient

Royal Air Maroc a décidé d’annuler son vol programmé ce samedi 28 février à destination du Qatar, apprend-on auprès d’une source autorisée au sein de la compagnie nationale.

L’espace aérien qatari a en effet été fermé au trafic aérien en raison de la situation sécuritaire dans la région. Dans ce contexte, le vol opéré par Qatar Airways et prévu ce même jour a également été annulé. Son départ était programmé à 15h30 depuis l’aéroport Mohammed V de Casablanca à destination de l’aéroport international Hamad de Doha.

Lire aussi : Tempête: tous les vols de Royal Air Maroc vers Laâyoune annulés ce vendredi

D’autres perturbations ont été signalées. Le360 apprend notamment qu’un avion de Emirates à destination de Dubaï a dû faire demi-tour alors qu’il approchait de sa destination, en raison des restrictions imposées à certains espaces aériens de la région.

Quant au vol de Royal Air Maroc reliant Casablanca à Dubaï, programmé dans la nuit de samedi à dimanche, son maintien reste incertain. Sa réalisation dépendra de l’évolution de la situation sécuritaire et des décisions des autorités aéronautiques dans la région.