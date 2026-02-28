Société

Frappes en Iran: Royal Air Maroc et plusieurs compagnies aériennes annulent des vols vers le Moyen-Orient

Le Boeing 737-9 Dreamliner de Royal Air Maroc était prêt à transporter les Lionceaux de l’Atlas pour prendre part au CHAN 2022, vendredi 13 janvier 2023 à l'aéroport de Rabat-Salé.

Un Boeing 737-9 Dreamliner de Royal Air Maroc.. DR

Les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran ont provoqué, ce samedi, une vague d’annulations de vols vers plusieurs destinations du Moyen-Orient, en raison des risques sécuritaires et des perturbations de l’espace aérien régional.

Par La Rédaction
Le 28/02/2026 à 13h43

Royal Air Maroc a décidé d’annuler son vol programmé ce samedi 28 février à destination du Qatar, apprend-on auprès d’une source autorisée au sein de la compagnie nationale.

L’espace aérien qatari a en effet été fermé au trafic aérien en raison de la situation sécuritaire dans la région. Dans ce contexte, le vol opéré par Qatar Airways et prévu ce même jour a également été annulé. Son départ était programmé à 15h30 depuis l’aéroport Mohammed V de Casablanca à destination de l’aéroport international Hamad de Doha.

D’autres perturbations ont été signalées. Le360 apprend notamment qu’un avion de Emirates à destination de Dubaï a dû faire demi-tour alors qu’il approchait de sa destination, en raison des restrictions imposées à certains espaces aériens de la région.

Quant au vol de Royal Air Maroc reliant Casablanca à Dubaï, programmé dans la nuit de samedi à dimanche, son maintien reste incertain. Sa réalisation dépendra de l’évolution de la situation sécuritaire et des décisions des autorités aéronautiques dans la région.

