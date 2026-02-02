Société

Un passager décède après un malaise à bord d’un vol Royal Air Maroc Montréal-Casablanca

Un avion Dreamliner de la compagnie Royal Air Maroc.

Un incident tragique s’est produit jeudi dernier à bord d’un vol de Royal Air Maroc reliant Montréal à Casablanca. Le360 apprend qu’un passager de nationalité libanaise, âgé de 88 ans, a été victime d’un grave malaise en plein vol, entraînant son décès malgré la mobilisation immédiate de l’équipage et de passagers qualifiés.

Par Wadie El Mouden
Le 02/02/2026 à 17h21

Selon nos informations, l’homme, qui souffrait déjà de problèmes de santé, a été pris en charge après avoir présenté les symptômes d’une crise cardiaque alors que l’appareil se trouvait en altitude.

Conformément aux procédures en vigueur, le personnel navigant a lancé un appel afin de savoir si des professionnels de santé se trouvaient parmi les passagers. Des médecins et des infirmières présents à bord sont alors intervenus pour lui prodiguer les premiers soins.

Royal Air Maroc renforce sa flotte en louant 13 Boeing 737 MAX 8 à l'entreprise dubaïote DAE

Face à la gravité de la situation, le commandant de bord a décidé de dérouter l’avion vers l’aéroport le plus proche, celui de Gander, au Canada, dans l’espoir de permettre une prise en charge médicale urgente au sol.

À l’atterrissage, les services de secours ont immédiatement pris le relais. Malgré ces efforts conjoints et l’intervention rapide des équipes médicales, le passager n’a pas survécu et a succombé lors de son transfert vers l’hôpital.

