Royal Air Maroc renforce sa flotte en louant 13 Boeing 737 MAX 8 à l’entreprise dubaïote DAE

D g à d: Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc et Firoz Tarapore, PDG de DAE.

Dans un communiqué publié lundi à Dubaï, Firoz Tarapore, président-directeur général de DAE, a salué le choix de Royal Air Maroc: «Nous remercions les équipes de Royal Air Maroc de nous avoir choisis comme partenaire dans ce projet majeur d’expansion de flotte. Le Royaume du Maroc s’impose comme un pôle touristique et économique en pleine croissance en Afrique, porté par une dynamique soutenue de connectivité aérienne menée par Royal Air Maroc».

Le dirigeant a également souligné l’engagement de DAE à accompagner la compagnie marocaine dans ses besoins futurs, alors que ces nouveaux appareils viendront renforcer la flotte moyen-courrier.

De son côté, Abdelhamid Addou, président-directeur général de Royal Air Maroc, a insisté sur la portée stratégique de cet accord.«Cette opération s’inscrit pleinement dans notre ambition de positionner Royal Air Maroc comme un connecteur mondial de premier plan. Les Boeing 737 MAX 8 renforceront notre capacité à développer le réseau, à ouvrir de nouvelles lignes et à augmenter les fréquences, tout en améliorant notre efficacité opérationnelle.»

Selon le PDG de la compagnie nationale, ces appareils offriront également une plus grande flexibilité pour répondre à la demande croissante et assurer une connectivité fiable entre l’Afrique, l’Europe et au-delà.

Dubai Aerospace Enterprise détient et gère actuellement une flotte d’environ 750 avions, dont 237 appareils Boeing, et prévoit de poursuivre son expansion afin d’accompagner la croissance soutenue du transport aérien mondial.