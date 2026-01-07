Avec l’appui de l’ONMT, Royal Air Maroc ouvre une nouvelle base aérienne à Tétouan

Après l’acquisition d’une douzaine de nouveaux avions et l’ouverture d’une vingtaine de lignes internationales, Royal Air Maroc renforce son maillage territorial avec l’inauguration d’une nouvelle base aérienne à l’aéroport de Tétouan-Sania R’mel.

Réalisée en étroite collaboration avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), cette base vise à densifier l’offre de Royal Air Maroc dans la région du Nord, à répondre à la forte demande de connectivité et à compléter l’offre déjà existante depuis la base de Tanger.

Elle permettra de lancer une série de liaisons directes vers des destinations européennes, renforçant l’attractivité touristique et économique du Royaume.

À compter du 27 mars prochain, la compagnie nationale élargira son offre au départ de Tétouan en reliant la ville à Paris, Londres-Gatwick, Bruxelles, Barcelone, Madrid et Malaga. Sur le réseau domestique, Royal Air Maroc renforcera également les liaisons directes entre Tétouan et Casablanca avec l’ajout de trois fréquences hebdomadaires, venant compléter les deux vols déjà opérés les vendredi et dimanche. Ce renforcement permettra d’offrir des correspondances optimisées vers l’ensemble du réseau international de la compagnie, via son hub de la capitale économique.

L’ensemble de ces vols sera opéré par des avions de type Embraer 190 (E90), appareils modernes et confortables, parfaitement adaptés aux besoins des passagers sur ces liaisons.

Les billets seront disponibles à la vente à partir du 7 janvier 2026, sur le site Internet de Royal Air Maroc, via les centres d’appel et les agences commerciales de la compagnie, ainsi que dans l’ensemble du réseau des agences de voyages partenaires.

Programme des vols:

Tétouan-Paris CDG: les jeudis et dimanches

Aller: Décollage à 8h (heure locale) – Arrivée à Paris CDG à 11h45 (heure locale)

Retour : Décollage à 12h35 (heure locale) – Arrivée à Tétouan 14h30 (heure locale)

Tétouan – Malaga: les mardis, mercredis et samedis

Aller: Décollage à 9h30 (heure locale) – Arrivée à Malaga à 11h35 (heure locale)

Retour : Décollage à 12h25 (heure locale) – Arrivée à Tétouan 12h25 (heure locale)

Tétouan – Casablanca: les mardis, mercredis et samedis

Aller: Décollage à 13h15 (heure locale) – Arrivée 14h10 (heure locale)

Retour: Décollage à 15h30 (heure locale) – Arrivée 16h30 (heure locale)

Tétouan – Casablanca: les vendredis et dimanches

Aller: Décollage à 20h35 (heure locale) – Arrivée 21h55 (heure locale)

Retour: Décollage à 15h30 (heure locale) – Arrivée 16h50 (heure locale)

Tétouan – Madrid: les mardis, mercredis et samedis

Aller: Décollage à 17h20 (heure locale) – Arrivée à Madrid à 19h45 (heure locale)

Retour: Décollage à 20h35 (heure locale) – Arrivée à Tétouan 21h10 (heure locale)

Tétouan – Londres Gatwick: les jeudis et dimanches

Aller: Décollage à 15h20 (heure locale) – Arrivée à Londres Gatwick à 18h20 (heure locale)

Retour: Décollage à 19h10 (heure locale) – Arrivée à Tétouan à 22h15 (heure locale)

Tétouan – Bruxelles: les lundis et vendredis

Aller: Décollage à 08h30 (heure locale) – Arrivée à Bruxelles à 12h20 (heure locale)

Retour: Décollage à 13h10 (heure locale) – Arrivée à Tétouan à 15h15 (heure locale)

Tétouan – Barcelone: les lundis et vendredis

Aller: Décollage à 16h10 (heure locale) – Arrivée à Barcelone à 18h50 (heure locale)

Retour: Décollage à 19h40 (heure locale) – Arrivée à Tétouan à 20h45 (heure locale)