Royal Air Maroc élargit son réseau point-à-point dans la région du Nord

Après l’ouverture récente de lignes directes reliant Tétouan à Barcelone, Malaga et Madrid, ainsi que Casablanca à Bilbao et Alicante, la compagnie nationale annonce désormais trois nouvelles liaisons directes au départ de Tanger vers Malaga, Madrid et Barcelone. Parallèlement, Nador sera reliée régulièrement à Barcelone, Frankfurt et Düsseldorf, renforçant ainsi l’accès aérien de l’Oriental et du nord du Royaume aux principaux hubs européens. Cette stratégie vise à renforcer la connectivité internationale du nord du Maroc tout en soutenant les échanges touristiques, économiques et humains avec l’Europe.

Selon Hamid Addou, PDG de Royal Air Maroc, ces nouvelles dessertes s’inscrivent dans la stratégie «point-à-point» de la compagnie: «Le lancement de ces nouvelles liaisons directes dans le Nord du Royaume, en complément de l’ouverture de notre base aérienne à Tétouan, témoigne de l’engagement de Royal Air Maroc en faveur du rayonnement touristique du Royaume. Ces routes stratégiques répondent à une demande soutenue en matière de connectivité et contribuent au renforcement des échanges économiques, touristiques et humains entre le Maroc et l’Europe.»

Grâce à cette expansion, Royal Air Maroc reliera désormais neuf villes espagnoles (Madrid, Barcelone, Valence, Malaga, Séville, Las Palmas, Tenerife, Bilbao et Alicante) à cinq villes marocaines (Casablanca, Laâyoune, Tanger, Tétouan et Nador), totalisant plus de 80 fréquences hebdomadaires.

Lire aussi : Avec l’appui de l’ONMT, Royal Air Maroc ouvre une nouvelle base aérienne à Tétouan

En parallèle, le réseau vers l’Allemagne se renforce également: Frankfurt, Düsseldorf et Munich seront connectées à Casablanca, Nador et Oujda, avec plus de 35 fréquences par semaine.

Les billets pour ces nouvelles liaisons sont disponibles à la vente depuis le 10 février 2026 sur le site de Royal Air Maroc, via les centres d’appel, les agences commerciales et le réseau d’agences de voyages.

Programme des nouveaux vols (principaux axes)

Tanger – Malaga: lundis et vendredis à partir du 6 juillet 2026

Tanger – Madrid: lundis et samedis à partir du 7 septembre 2026

Tanger – Barcelone: lundis et vendredis à partir du 3 juillet 2026

Nador – Barcelone: jeudis et samedis à partir du 10 septembre 2026

Nador – Frankfurt: mardis, jeudis et samedis à partir du 2 juillet 2026

Nador – Düsseldorf: mercredis, jeudis et samedis à partir du 11 juillet 2026