Voici pourquoi Royal Air Maroc a annulé ce dimanche un vol Casablanca-Istanbul après embarquement

Le Boeing 737-9 Dreamliner de Royal Air Maroc était prêt à transporter les Lionceaux de l’Atlas pour prendre part au CHAN 2022, vendredi 13 janvier 2023 à l'aéroport de Rabat-Salé.

Le vol AT910 de Royal Air Maroc (RAM)  reliant Casablanca à Istanbul, dont le départ était prévu ce dimanche 8 février au matin vers 10h05, a été annulé alors que les passagers étaient déjà installés à bord de l’appareil à l’aéroport Mohammed V. L’avion, un Boeing 787-8, devait assurer une liaison directe vers la métropole turque.

Par La Rédaction
Le 08/02/2026 à 18h31

Selon nos informations, l’annonce de l’annulation de ce vol dominical est intervenue après l’embarquement complet, suscitant incompréhension et frustration chez de nombreux voyageurs.

«L’annulation est liée à une vérification technique combinée à des conditions climatiques défavorables à Istanbul», précise une source autorisée à RAM, contactée par Le360. La compagnie aurait ainsi préféré annuler le vol par mesure de sécurité et programmer une nouvelle rotation pour le lendemain matin.

La même source indique par ailleurs que l’ensemble des passagers concernés ont été pris en charge, avec hébergement et restauration assurés. Les voyageurs disposant de correspondances devraient également voir leurs itinéraires réorganisés.

