Voici pourquoi Royal Air Maroc a annulé ce dimanche un vol Casablanca-Istanbul après embarquement

Selon nos informations, l’annonce de l’annulation de ce vol dominical est intervenue après l’embarquement complet, suscitant incompréhension et frustration chez de nombreux voyageurs.

«L’annulation est liée à une vérification technique combinée à des conditions climatiques défavorables à Istanbul», précise une source autorisée à RAM, contactée par Le360. La compagnie aurait ainsi préféré annuler le vol par mesure de sécurité et programmer une nouvelle rotation pour le lendemain matin.

La même source indique par ailleurs que l’ensemble des passagers concernés ont été pris en charge, avec hébergement et restauration assurés. Les voyageurs disposant de correspondances devraient également voir leurs itinéraires réorganisés.