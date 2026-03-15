International

Guerre au Moyen-Orient: Bahreïn et l’Arabie saoudite privés de leurs Grands Prix de Formule 1

La FIA, instance internationale qui régit le sport moteur, a décidé de renoncer aux deux éditions du Grand Prix de Formule 1 qui devait se tenir en avril au Bahreïn et en Arabie saoudite. AFP or licensors

La guerre au Moyen-Orient a entraîné l’annulation de deux Grands Prix de Formule 1 prévus mi-avril à Bahreïn et en Arabie saoudite, a annoncé dimanche l’organisation mondiale qui chapeaute la très prospère discipline reine du sport automobile.

Par Le360 (avec AFP)
Le 15/03/2026 à 08h32

La suppression de ces deux week-ends d’essais, de qualifications et de courses, les 10-12 et 17-19 avril près de Manama et à Jeddah, attirant chaque année des centaines de milliers de fans, avait été envisagée dès le début du conflit dans le Golfe il y a deux semaines.

«On a confirmé aujourd’hui qu’après de minutieuses évaluations, en raison de la situation en cours au Moyen-Orient, les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite n’auront pas lieu en avril», a officialisé dans un communiqué la Fédération internationale de l’automobile (FIA) depuis Shanghai, où se tient dimanche le Grand Prix de Chine.

Les deux évènements sportifs, économiques et médiatiques dans ces deux riches pays arabes du Golfe, régulièrement ciblés depuis le 28 février par l’Iran tout proche, ne seront pas «remplacés» par d’autres Grands Prix, notamment en Europe, selon la même source.

Priorité à la sécurité

«La FIA fera toujours passer en priorité la sécurité et le bien-être de nos équipes», a assuré le président de la FIA, l’émirati Mohammed Ben Sulayem, cité dans le communiqué.

Le dirigeant a dit «espérer le calme, la sécurité et un retour rapide de la stabilité dans la région», où les monarchies et émirats arabes sont frappés par des drones et missiles tirés par leur voisin iranien, en représailles à l’offensive militaire des États-Unis et d’Israël.

Le minuscule royaume de Bahreïn, qui abrite la Cinquième flotte des forces armées américaines, et la monarchie saoudienne, alliée des États-Unis, sont «incroyablement importants pour l’écosystème de notre saison de courses» de F1, a encore fait valoir le patron de la FIA, sans fournir la moindre évaluation financière d’une telle annulation.

Le circuit international de Bahreïn a de son côté indiqué qu’il «soutenait» la décision de la FIA. «Nous avons hâte d’accueillir à nouveau à Bahreïn des fans du monde entier lorsque la F1 fera son retour», a indiqué la direction du circuit dans un communiqué.

Des médias britanniques, comme la BBC et The Independent, ont évoqué samedi un coût total de dizaines de millions de dollars.

Lire aussi : Guerre au Moyen-Orient: l’ambassade américaine à Ryad attaquée, le Liban à nouveau bombardé

Outre le circuit bahreïni de Sakhir, au centre de cette petite île qui fait face à l’Iran, et celui de Jeddah, au bord de la mer Rouge, le Qatar et Abou Dhabi (Émirats arabes unis) accueillent les deux derniers Grands Prix de la saison fin novembre et début décembre.

Le paddock bruissait de rumeurs d’annulation depuis une semaine, lors du premier Grand Prix à Melbourne (Australie) le week-end dernier et à Shanghai.

Une source proche du dossier avait indiqué vendredi à l’AFP que les courses de Sakhir et de Jeddah seraient «annulées ou reprogrammées».

Domination de Mercedes

La FIA a donc fait cette annonce quelques heures avant le Grand Prix de Chine, le deuxième de la saison pour l’instant archidominée par l’écurie allemande Mercedes.

Son pilote italien, Andrea Kimi Antonelli, sera dimanche à 19 ans le plus jeune «poleman» de l’histoire de la Formule 1 en ayant signé samedi la première position sur la grille de départ.

Avant l’annonce des annulations dans le Golfe, Antonelli avait reconnu que la situation n’était «pas bonne».

Son coéquipier britannique George Russell, 28 ans, également favori pour la couronne mondiale, partira en deuxième position. Il a remporté samedi la course sprint de 100 kilomètres sur le circuit chinois et survole ce début de saison à la nouvelle réglementation pour les moteurs et les châssis des monoplaces.

Le duo Mercedes est talonné par les Ferrari du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton et du Monégasque Charles Leclerc.

Suivent les McLaren-Mercedes du tenant du titre, le britannique Lando Norris, et de l’australien Oscar Piastri.

En revanche, les Red Bull, si performantes les saisons précédentes, sont à la peine, malgré le quadruple champion du monde des pilotes, le néerlandais Max Verstappen, et le jeune français Isack Hadjar.

La saison 2026 comptera donc 22 Grands Prix. Après Shanghai, l’énorme logistique de la F1 se déplacera à Suzuka (Japon) fin mars, puis à Miami (États-Unis) début mai.

Par Le360 (avec AFP)
Le 15/03/2026 à 08h32
#Guerre#Iran#Arabie Saoudite#Bahrein#Formule 1 #Sports

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