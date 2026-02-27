Iran–États-Unis: des «progrès significatifs» vers un accord sous haute tension

Ces pourparlers apparaissent comme ceux de la dernière chance pour éviter une confrontation militaire après un déploiement américain massif au Moyen-Orient.
Donald Trump avait lancé le 19 février un ultimatum de «10 à 15 jours» pour décider si un accord avec Téhéran était possible ou s’il allait recourir à la force.
«Nous avons fait de très bons progrès et abordé très sérieusement les éléments d’un accord, tant dans le domaine nucléaire que dans celui des sanctions», a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à la télévision d’État.
«Il a (...) été décidé que le prochain cycle de négociations se tiendrait très bientôt, peut-être dans moins d’une semaine», a-t-il ajouté.
Il a confié plus tard sur X que la dernière session de négociations à Genève avait été «la plus intense à ce jour», estimant que «de nouveaux progrès ont été réalisés dans notre engagement diplomatique avec les États-Unis».
Des discussions «entre équipes techniques» se tiendront au préalable lundi à Vienne, en Autriche, avec «l’aide d’experts» de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le médiateur omanais a également parlé de «progrès significatifs», via son chef de la diplomatie Badr al-Busaidi.
Portée de missiles
Les deux parties ont mené jeudi, pendant plusieurs heures, interrompues par une pause à la mi-journée, une troisième session de pourparlers à la résidence de l’ambassadeur d’Oman, près de Genève.
Washington veut arracher un accord empêchant notamment l’Iran de se doter de l’arme nucléaire, une crainte des Occidentaux alimentant de longue date les tensions avec Téhéran.
La République islamique dément nourrir de telles ambitions mais campe sur son «droit» au nucléaire civil, en vertu du Traité de non-prolifération (TNP), dont elle est signataire.
Autre sujet de discorde: Washington exige d’aborder la question du programme balistique iranien, ce qu’exclut l’Iran, dont la diplomatie a affirmé que seul le dossier nucléaire serait débattu.
Dans son discours sur l’état de l’Union, le président Trump a accusé mardi l’Iran de disposer de «missiles qui peuvent menacer l’Europe» et les bases militaires américaines, et d’œuvrer à en concevoir de plus puissants, capables «d’atteindre bientôt les États-Unis».
Téhéran, qui affirme avoir limité la portée de ses missiles à 2.000 km, a dénoncé de «gros mensonges».
L’Iran dispose d’un large arsenal conçu localement, incluant des Shahab-3, qui peuvent atteindre Israël, son ennemi juré, ainsi que des pays d’Europe orientale.
«Idées nouvelles et créatives»
«Les négociateurs font preuve d’une ouverture sans précédent à des idées et solutions nouvelles et créatives», a salué plus tôt jeudi M. Busaidi, après avoir rencontré l’émissaire américain Steve Witkoff, qui est accompagné du gendre de Donald Trump, Jared Kushner.
Selon le Wall Street Journal, ces derniers porteraient toutefois des demandes maximalistes, incluant un démantèlement total des trois principaux sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz et Ispahan — ciblés par des frappes américaines en juin — et la remise aux États-Unis des stocks d’uranium enrichi du pays.
Les deux pays ennemis avaient renoué le dialogue le 6 février à Oman, avant de se retrouver le 17 — déjà en Suisse.
Etudiants suspendus
De précédents pourparlers avaient été interrompus par la guerre déclenchée en juin 2025 par Israël contre l’Iran, à laquelle Washington s’était brièvement joint.
Les nouvelles tensions sont apparues après la répression dans le sang, en janvier, d’un vaste mouvement de contestation des Iraniens, auxquels Donald Trump avait alors promis de venir «en aide».
De nouveaux rassemblements ont eu lieu ces derniers jours dans les universités, et trois étudiants ont été suspendus pour avoir brûlé le drapeau de la République islamique, adopté après la révolution de 1979 qui a renversé la monarchie.
Washington compte actuellement 13 navires de guerre au Moyen-Orient. Il y a déployé deux porte-avions, dont le Gerald Ford, le plus grand au monde, qui a repris la mer jeudi après un arrêt en Crète, selon un photographe de l’AFP.