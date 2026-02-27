Iran–États-Unis: des «progrès significatifs» vers un accord sous haute tension

Une photo diffusée par le ministère iranien des Affaires étrangères le 26 février 2026 montre des diplomates et une délégation iraniens lors des pourparlers irano-américains à Genève, en Suisse

Ces pourparlers apparaissent comme ceux de la dernière chance pour éviter une confrontation militaire après un déploiement américain massif au Moyen-Orient.

Donald Trump avait lancé le 19 février un ultimatum de «10 à 15 jours» pour décider si un accord avec Téhéran était possible ou s’il allait recourir à la force.

«Nous avons fait de très bons progrès et abordé très sérieusement les éléments d’un accord, tant dans le domaine nucléaire que dans celui des sanctions», a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à la télévision d’État.

«Il a (...) été décidé que le prochain cycle de négociations se tiendrait très bientôt, peut-être dans moins d’une semaine», a-t-il ajouté.

Il a confié plus tard sur X que la dernière session de négociations à Genève avait été «la plus intense à ce jour», estimant que «de nouveaux progrès ont été réalisés dans notre engagement diplomatique avec les États-Unis».

Remarks by Iran’s FM Abbas Araghchi after conclusion of third round of Iran-US negotiations in Geneva:



🔹 Today was one of the most serious and longest rounds of talks. We had nearly four hours in the morning and over two hours in the afternoon. The negotiations were indirect,… https://t.co/PwLaza35vQ — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran (@IRIMFA_EN) February 26, 2026

Des discussions «entre équipes techniques» se tiendront au préalable lundi à Vienne, en Autriche, avec «l’aide d’experts» de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Le médiateur omanais a également parlé de «progrès significatifs», via son chef de la diplomatie Badr al-Busaidi.

Portée de missiles

Les deux parties ont mené jeudi, pendant plusieurs heures, interrompues par une pause à la mi-journée, une troisième session de pourparlers à la résidence de l’ambassadeur d’Oman, près de Genève.

The US and Iran made significant progress in talks aimed at resolving a longstanding nuclear dispute and plan to resume negotiations soon, mediator Oman said https://t.co/onWfdxA6bX pic.twitter.com/uqxVap1ibm — Reuters (@Reuters) February 27, 2026

Washington veut arracher un accord empêchant notamment l’Iran de se doter de l’arme nucléaire, une crainte des Occidentaux alimentant de longue date les tensions avec Téhéran.

La République islamique dément nourrir de telles ambitions mais campe sur son «droit» au nucléaire civil, en vertu du Traité de non-prolifération (TNP), dont elle est signataire.

Autre sujet de discorde: Washington exige d’aborder la question du programme balistique iranien, ce qu’exclut l’Iran, dont la diplomatie a affirmé que seul le dossier nucléaire serait débattu.

Dans son discours sur l’état de l’Union, le président Trump a accusé mardi l’Iran de disposer de «missiles qui peuvent menacer l’Europe» et les bases militaires américaines, et d’œuvrer à en concevoir de plus puissants, capables «d’atteindre bientôt les États-Unis».

President Trump seemed to lay out his case for potential strikes on Iran directly to the American people during the State of the Union Address — saying that Iran has already developed missiles that threaten Europe and could soon reach American soil. https://t.co/dlVOFyhPwM — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 25, 2026

Téhéran, qui affirme avoir limité la portée de ses missiles à 2.000 km, a dénoncé de «gros mensonges».

L’Iran dispose d’un large arsenal conçu localement, incluant des Shahab-3, qui peuvent atteindre Israël, son ennemi juré, ainsi que des pays d’Europe orientale.

«Idées nouvelles et créatives»

«Les négociateurs font preuve d’une ouverture sans précédent à des idées et solutions nouvelles et créatives», a salué plus tôt jeudi M. Busaidi, après avoir rencontré l’émissaire américain Steve Witkoff, qui est accompagné du gendre de Donald Trump, Jared Kushner.

US Demands to Iran in Geneva Per WSJ



🔴 1) Destroy all 3 nuclear sites: Fordow, Natanz, Isfahan

🔴 2) Deliver all enriched uranium to US

🔴 3) No sunset clauses

🔴 4) Zero enrichment, but can keep Tehran reactor

🔴 5) Minimal sanctions relief up front; more if Iran compliant pic.twitter.com/L9nAiSAp90 — OSZ (@OpenSourceZone) February 26, 2026

Selon le Wall Street Journal, ces derniers porteraient toutefois des demandes maximalistes, incluant un démantèlement total des trois principaux sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz et Ispahan — ciblés par des frappes américaines en juin — et la remise aux États-Unis des stocks d’uranium enrichi du pays.

Les deux pays ennemis avaient renoué le dialogue le 6 février à Oman, avant de se retrouver le 17 — déjà en Suisse.

Etudiants suspendus

De précédents pourparlers avaient été interrompus par la guerre déclenchée en juin 2025 par Israël contre l’Iran, à laquelle Washington s’était brièvement joint.

U.S.-Iran talks on Thursday in Geneva wrapped up without the announcement of a deal, but there were signals “President Trump wants a deal,” reports @margbrennan, as the risk of war looms.



“The bottom line from today, from the six hours they spent talking, is that negotiators… pic.twitter.com/oQz3Ozfe6T — CBS News (@CBSNews) February 26, 2026

Les nouvelles tensions sont apparues après la répression dans le sang, en janvier, d’un vaste mouvement de contestation des Iraniens, auxquels Donald Trump avait alors promis de venir «en aide».

De nouveaux rassemblements ont eu lieu ces derniers jours dans les universités, et trois étudiants ont été suspendus pour avoir brûlé le drapeau de la République islamique, adopté après la révolution de 1979 qui a renversé la monarchie.

Washington compte actuellement 13 navires de guerre au Moyen-Orient. Il y a déployé deux porte-avions, dont le Gerald Ford, le plus grand au monde, qui a repris la mer jeudi après un arrêt en Crète, selon un photographe de l’AFP.