Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

(ARCHIVES) Cette photo, diffusée par l'US Navy le 14 juillet 2019, montre le navire d'assaut amphibie USS Boxer (LHD 4), à l'arrière-plan, recevant un ravitaillement vertical en mer du navire de soutien logistique rapide USNS Arctic (T-AOE 8) en mer d'Arabie. (Photo de Keypher STROMBECK / Bureau d'information de la Marine / AFP)

Condamnations de l’attaque en Syrie

L’Arabie saoudite, ainsi que l’Egypte, le Qatar, la Jordanie et le Koweït, ont condamné les frappes menées par Israël dans la nuit de jeudi à vendredi sur des infrastructures militaires dans le sud de la Syrie.

«Le ministère des Affaires étrangères exprime la condamnation la plus ferme du Royaume d’Arabie saoudite contre l’agression israélienne flagrante visant des infrastructures militaires dans le sud de la République arabe syrienne, en violation flagrante du droit international et de la souveraineté syrienne», a écrit le ministère saoudien dans un communiqué.

Saudi Arabia condemned the Israeli strike on military infrastructure in southern Syria, calling it a violation of international law and Syrian sovereignty. The foreign ministry urged the international community to act and expressed support for Syria. pic.twitter.com/QJbBsmbMT7 — Levant24 (@Levant_24_) March 21, 2026

L’Iran prêt à aider les navires japonais

Dans une interview à l’agence japonaise Kyodo News, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a dit son pays prêt à aider les navires japonais à traverser le détroit d’Ormuz.

Le Japon est le cinquième importateur de pétrole, dont 95% vient du Moyen-Orient et 70% passe par le détroit d’Ormuz, que l’Iran conteste avoir fermé.

Koweït ciblé par drones et missiles

L’armée du Koweït a dit samedi être en train de répondre aux attaques de drones et de missiles.

«Si des explosions sont entendues, c’est le résultat de l’interception des attaques hostiles par le système de défense anti-aérienne», a écrit l’armée sur le réseau X.

Israël frappe Téhéran

L’armée israélienne a annoncé avoir lancé samedi matin des frappes contre des «cibles du régime» à Téhéran, après avoir fait état de plusieurs salves de missiles iraniens tirés en direction d’Israël.

L’Iran cible la base de Diego Garcia, selon un média

Selon le Wall Street Journal, l’Iran a tiré deux missiles balistiques vers la base américaine-britannique de Diego Garcia, située en plein milieu de l’océan Indien.

Aucun des deux missiles tirés n’a touché sa cible, l’un ayant connu une défaillance en vol et l’autre ayant été intercepté, selon le journal, qui cite plusieurs responsables américains.

Frappes sur Beyrouth

L’armée israélienne a annoncé avoir lancé samedi matin des frappes sur Beyrouth visant le mouvement Hezbollah, soutenu par l’Iran, après avoir ordonné aux habitants de plusieurs quartiers de la banlieue sud d’évacuer.

Les forces armées israéliennes «frappent actuellement des cibles de l’organisation terroriste Hezbollah à Beyrouth», ont-elles indiqué dans un bref communiqué.

Drones interceptés en Arabie saoudite

Plus de trente drones ont été interceptés et détruits dans l’est de l’Arabie saoudite, a affirmé samedi le ministère de la Défense du pays dans différentes communications sur X.

Au moins un mort dans le sud du Liban

Au moins une personne a été tuée et deux autres blessés samedi à l’aube dans une «lourde frappe» israélienne contre une maison dans le district de Bint Jbeil, a annoncé l’Agence nationale d’information libanaise (ANI, officielle).

L’agence nationale a également fait état de nouvelles frappes sur la ville côtière de Tyr, dans le sud du pays, et sur la ville de Naqoura, à proximité de la frontière avec Israël.

Washington autorise la vente et la livraison de pétrole iranien stocké sur des navires

Les Etats-Unis ont autorisé la vente et la livraison de pétrole et dérivés de pétrole iraniens se trouvant sur des navires avant le 20 mars, et ce jusqu’au 19 avril, dans l’espoir d’endiguer la flambée des prix de l’énergie due à la guerre au Moyen-Orient.

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, avait indiqué jeudi que les Etats-Unis envisageaient d’assouplir les sanctions contre l’Iran, pour permettre ces transactions. Toutefois, Téhéran a affirmé vendredi ne disposer d’aucun surplus de pétrole brut en mer.

Trump dit vouloir «réduire progressivement» l’intervention américaine en Iran

Les Etats-Unis envisagent de «réduire graduellement» leurs opérations au Moyen-Orient contre «le régime terroriste iranien», a annoncé sur sa plateforme Truth Social Donald Trump, quelques heures après avoir affirmé ne pas vouloir de cessez-le-feu.

«Nous sommes sur le point d’atteindre nos objectifs alors que nous envisageons de réduire progressivement nos importants efforts militaires au Moyen-Orient contre le régime terroriste iranien», écrit le président américain. «Le détroit d’Ormuz devra être surveillé et contrôlé, si nécessaire, par les autres pays qui l’empruntent - ce qui n’est pas le cas des États-Unis!», a-t-il de nouveau demandé.

Quelques heures plus tôt, le milliardaire américain avait affirmé: «Je ne veux pas faire un cessez-le-feu», avec l’Iran. «Vous savez, vous ne faites pas de cessez-le-feu quand vous anéantissez littéralement l’adversaire.»

La presse américaine avance que les Etats-Unis sont sur le point d’envoyer des troupes supplémentaires, appartenant au corps des Marines, ce qui pourrait présager une éventuelle opération terrestre.

L’Iran affirme ne pas disposer d’excédents pétroliers

L’Iran a affirmé ne disposer d’aucun excédent de pétrole brut à offrir aux marchés internationaux, après que le ministre américain des Finances a indiqué que Washington pourrait lever certaines sanctions sur le pétrole iranien déjà stocké en mer sur des navires.

«Actuellement, l’Iran dans les faits n’a plus de surplus de brut, en mer ou pour approvisionner les marchés internationaux, et les propositions du secrétaire américain au Trésor visent uniquement à donner de l’espoir aux acheteurs», a écrit sur X Saman Ghoddoosi, porte-parole du ministère iranien du Pétrole.