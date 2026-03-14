Guerre au Moyen-Orient: Trump voit l’Iran «complètement vaincu», Téhéran menace de «réduire en cendres» des installations pétrolières

Le président américain Donald Trump s'exprime lors d'une conférence de presse dans la salle de presse Brady de la Maison-Blanche à Washington, le 20 février 2026

«Les médias diffusant de fausses informations détestent rendre compte des excellents résultats obtenus par l’armée américaine face à l’Iran, qui est totalement vaincu et souhaite conclure un accord – mais pas un accord que j’accepterais!», a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social, sans plus de précisions.

Les sommations croisées de l’Iran et des États-Unis se sont concentrées autour de l’île de Kharg. Située dans le nord du Golfe à environ 30 kilomètres des côtes iraniennes, elle abrite le plus grand terminal d’exportation de pétrole brut du pays.

Vendredi soir, le président américain a déclaré, sur son réseau Truth Social, avoir «complètement détruit» des cibles militaires sur l’île et prévenu qu’il détruirait aussi ses infrastructures pétrolières «si l’Iran, ou quiconque d’autre venait à faire quoi que ce soit pour entraver le passage libre et sûr des navires dans le détroit d’Ormuz».

«Toutes les installations pétrolières, économiques et énergétiques appartenant à des compagnies pétrolières de la région en partie détenues par les Etats-Unis ou qui coopèrent avec les États-Unis seront immédiatement détruites et réduites en cendres», a menacé en retour le porte-parole du quartier général central de Khatam al-Anbiya, affilié aux Gardiens de la Révolution, cité par les médias iraniens.

Le conflit, déclenché par l’offensive israélo-américaine en Iran le 28 février, met à mal la livraison dans le monde du pétrole, dont les prix flambent en raison du blocage par Téhéran du détroit stratégique d’Ormuz, par où passait un cinquième de la production mondiale d’hydrocarbures.

Donald Trump a assuré que la marine américaine allait «bientôt, très bientôt» commencer à escorter des pétroliers dans le détroit.

Selon la presse américaine, les États-Unis vont aussi envoyer des renforts au Moyen-Orient, le New York Times parlant de quelque 2.500 Marines et trois navires de plus et le Wall Street Journal du navire d’assaut Tripoli, basé au Japon.

The Pentagon is moving a Marine expeditionary unit to the Middle East, as Iran steps up its attacks on the Strait of Hormuz, according to two U.S. officials. Expeditionary units typically consist of up to 2,500 Marines. https://t.co/g4fmC7lIhF — The Wall Street Journal (@WSJ) March 13, 2026

Missiles interceptés au Qatar

Au 15e jour de la guerre, aucune issue n’est en vue face à l’intransigeance de l’ensemble des belligérants.

Donald Trump a d’ores et déjà affirmé que les États-Unis frapperont l’Iran «très fort au cours de la prochaine semaine» et qu’Israël poursuit ses frappes. Samedi matin, l’armée israélienne a demandé aux habitants de certains quartiers de Tabriz, dans le nord de l’Iran, d’évacuer en prévision d’opérations militaires.

Les pays du Golfe restent eux cible des représailles aériennes iraniennes pour leurs liens économiques avec les États-Unis et la présence de bases américaines.

Le Qatar a annoncé samedi avoir intercepté deux missiles, après avoir fait évacuer plusieurs zones auparavant. Tôt dans la matinée, des intercepteurs ont été vus abattant deux projectiles au-dessus du centre-ville de Doha et des explosions ont été entendues par des journalistes de l’AFP.

À Oman, Washington a ordonné au personnel de son ambassade jugé non essentiel et à leurs proches de quitter le pays.

Ambassade américaine visée en Irak

Au-delà des pays du Golfe, le conflit continue de s’étendre dans la région.

Au Liban, au moins douze membres du personnel d’un centre de santé dans le sud du pays ont été tués par une frappe israélienne, selon le ministère de la Santé.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر السبت، مقتل 12 من الطواقم الطبية إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركزًا للرعاية الصحية في جنوبي البلاد.



الوزارة قالت في بيان، إن "غارة إسرائيلية استهدفت مركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة برج قلاويه، بقضاء بنت جبيل، في محافظة النبطية، ما أدى إلى… pic.twitter.com/ScrLsh9tiw — العربي الجديد (@alaraby_ar) March 14, 2026

Le mouvement pro-iranien Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre le 2 mars, en lançant des missiles sur Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué au premier jour de l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, remplacé depuis par son fils Mojtaba Khamenei, toujours invisible.

Depuis cette date, les frappes israéliennes au Liban ont fait plus de 773 morts, dont 103 enfants, et plus de 800.000 déplacés, selon le dernier bilan officiel libanais.

Un quartier général de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), présente au Sud-Liban depuis 1978, a également été touché, selon l’Agence nationale d’information (Ani, officielle). L’armée israélienne n’a pas confirmé dans l’immédiat, mais l’armée népalaise, dont un contingent fait partie de la Finul, a indiqué que personne n’avait été blessé et que l’origine de l’attaque n’avait pas été identifiée.

En Irak, c’est l’ambassade américaine à Bagdad qui a été visée par une attaque de drone samedi à l’aube, selon un haut responsable sécuritaire irakien. Une série de frappes a aussi visé samedi avant l’aube un groupe armé pro-iranien, faisant deux morts, selon des sources de sécurité.

Irak: attaque contre l'ambassade américaine, après des frappes à Bagdad pic.twitter.com/fvyInJnAvn — BFM (@BFMTV) March 14, 2026