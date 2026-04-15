International

Israël et le Liban acceptent d’entamer des négociations directes en vue d’une paix durable, selon Washington

Michael Needham, conseiller du département d'État américain, Mike Waltz, ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, Marco Rubio, secrétaire d'État américain, Michel Issa, ambassadeur des États-Unis au Liban, Nada Hamadeh Moawad, ambassadrice du Liban aux États-Unis, et Yechiel Leiter, ambassadeur d'Israël aux États-Unis, se tiennent ensemble avant une réunion au département d'État à Washington, le 14 avril 2026. AFP or licensors

Israël et le Liban ont accepté mardi d’entamer des négociations directes en vue d’une paix durable à l’issue de «discussions productives» à Washington entre représentants des deux pays, a indiqué la diplomatie américaine.

Par Le360 (avec AFP)
Le 15/04/2026 à 07h28

«Toutes les parties sont convenues d’entamer des négociations directes à une date et en un lieu qui restent à fixer d’un commun accord», selon un communiqué diffusé par le département d’Etat américain.

«Les participants ont eu des discussions productives sur les mesures à prendre pour lancer des négociations directes entre Israël et le Liban», a-t-on ajouté de même source.

Cela intervient à l’issue des premiers pourparlers directs au niveau des ambassadeurs entre Israël et le Liban qui se sont tenus mardi à Washington sous les auspices du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio.

La rencontre, la première à un tel niveau de représentation entre les deux pays depuis 1993, incluait les ambassadeurs israélien Yechiel Leiter et libanais Nada Hamadeh Moawad, ainsi que les ambassadeurs des États-Unis au Liban, Michel Issa, et à l’ONU Mike Waltz.

«Les États-Unis ont exprimé leur espoir que les négociations puissent dépasser le cadre de l’accord de 2024 et déboucher sur un accord de paix global», selon le communiqué qui précise que Washington a réaffirmé son «soutien au droit d’Israël à se défendre contre les attaques incessantes du Hezbollah».

Les États-Unis se sont «félicités» de cette «étape historique» et «ont exprimé leur soutien à la poursuite des pourparlers, ainsi qu’aux projets du gouvernement libanais visant à rétablir le monopole de la force et à mettre fin à l’influence excessive de l’Iran», poursuit le texte.

Par ailleurs, pour Washington, tout accord de cessez-le-feu au Liban doit «être conclu entre les deux gouvernements, sous l’égide des États-Unis, et non par le biais d’une voie parallèle». Une référence implicite au fait que l’Iran a réclamé que le cessez-le-feu en cours avec les États-Unis soit étendu au Liban.

Par Le360 (avec AFP)
Le 15/04/2026 à 07h28
#Israël#Liban

LEs contenus liés

International

Washington accueille de difficiles pourparlers de paix entre le Liban et Israël

International

Le Liban dit œuvrer pour un retrait israélien total de son territoire

International

Après les frappes au Liban, des pourparlers avec Israël se profilent à Washington

International

Guerre au Moyen-Orient: le Pakistan prépare des pourparlers suspendus après les frappes contre le Liban

Articles les plus lus

1
Sur ordre du Roi, le prince héritier Moulay El Hassan inaugure la Tour Mohammed VI
2
Archéologie. Pourquoi la carrière casablancaise Thomas I n’a pas encore livré tous ses secrets
3
Corniche de Casablanca: début de l’opération coup de poing contre des établissements emblématiques construits illégalement
4
Cyberattaque contre la CNOPS: le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, évoque «un agenda politique»
5
Oum Er-Rbia: voyage au cœur d’un fleuve clé qui alimente 10 millions de Marocains et 50% de l’hydroélectricité
6
Notre image
7
Le Cabestan, le restaurant qui a traversé 100 ans d’histoire de Casablanca
8
Royal Air Maroc reçoit un Boeing 787-8 Dreamliner et bat un nouveau record de flotte
Revues de presse

Voir plus