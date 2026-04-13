Le Liban dit œuvrer pour un retrait israélien total de son territoire

Des panaches de fumée s'élèvent après des frappes israéliennes dans le sud du Liban, près de la frontière, vus de la Haute Galilée, dans le nord d'Israël, le 12 avril 2026. AFP or licensors

Au moins six personnes sont mortes dimanche dans de nouvelles frappes israéliennes sur le sud du pays, a précisé le ministère de la Santé, dont un secouriste de la Croix-Rouge libanaise.

L’organisation a indiqué que son équipe avait été «directement visée par un drone israélien» alors qu’elle menait une mission humanitaire et que le logo de la Croix-Rouge était visible.

Le secrétaire général de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Jagan Chapagain, s’est dit «consterné et attristé» par la mort d’un deuxième volontaire de la Croix-Rouge libanaise en quelques semaines.

I am appalled and saddened by the killing of the Lebanese Red Cross @RedCrossLebanon paramedic Hassan Badawi and the injury of another colleague while on a humanitarian mission in Bint Jbeil in the Nabatiye Governorate in Southern Lebanon on 12 April.



The @IFRC extends its… — Jagan Chapagain (@jagan_chapagain) April 12, 2026

Le ministère a lui dénoncé «une nouvelle violation du droit international humanitaire», précisant qu’un secouriste avait été également blessé dans la frappe, à Beit Yahoun.

Le ministère «engagera des poursuites judiciaires au niveau international afin de garantir que les responsables de ces crimes répondent de leurs actes», a-t-il ajouté, dans un communiqué.

Israël accuse régulièrement le Hezbollah d’utiliser des ambulances à des fins militaires, sans fournir de preuves à ces accusations.

Au total, plus de 80 secouristes et personnels de santé ont été tués dans des frappes israéliennes depuis le début de la guerre, selon les autorités.

«Nous allons œuvrer pour arrêter cette guerre et obtenir le retrait israélien de l’ensemble de notre territoire», a déclaré Nawaf Salam dans un discours télévisé aux Libanais, à la veille de la commémoration du début de la guerre civile (1975-1990).

«Nous continuons nos efforts (...) en négociant pour arrêter la guerre», a-t-il ajouté.

Mardi, des responsables libanais, israéliens et américains doivent se rencontrer à Washington pour des pourparlers directs, une initiative rejetée par la formation pro-iranienne Hezbollah.

Lors d’une visite dans le sud du Liban, sa première depuis le début de la guerre le 2 mars contre le Hezbollah, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré: «La guerre continue, y compris dans la zone de sécurité au Liban».

«Nous avons contrecarré la menace d’une invasion à partir du Liban grâce à cette zone de sécurité», a-t-il ajouté, après avoir fait état la veille de la création «d’une zone tampon de sécurité de huit à dix kilomètres» à l’intérieur du territoire libanais pour protéger Israël des attaques du Hezbollah.

היום בלבנון עם הלוחמים הגיבורים שלנו pic.twitter.com/ycjhdZDNIL — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 12, 2026

Nouvel incident visant les Casques bleus

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a dénoncé pour sa part un nouvel incident visant les Casques bleus.

Des soldats israéliens ont percuté dimanche «à deux reprises» des véhicules des Casques bleus avec un char Merkava, causant «des dégâts significatifs» à l’un des véhicules, a annoncé dans un communiqué la force de l’ONU, présente dans le sud du pays depuis 1978, date de la première invasion israélienne.

On two occasions today, Israel Defense Forces (IDF) soldiers rammed UNIFIL vehicles with a Merkava tank, in one case causing significant damage. The soldiers had blocked a road in Bayada that is used to access UNIFIL positions. — UNIFIL (@UNIFIL_) April 12, 2026

Israël, qui a annoncé que la fragile trêve au Moyen-Orient ne s’appliquait pas au Liban, a continué à bombarder le pays.

Une trentaine de localités du sud et quelques unes dans la Békaa (est), ont été visées dimanche, a affirmé l’Agence nationale d’information (Ani).

غارات على حي الهوا في النبطية ومنزل في جبشيت ومحيط محطة الأمين في شوكين https://t.co/tWDLLP1NKb — National News Agency (@NNALeb) April 13, 2026

Une frappe israélienne sur le village de Qana (sud) a tué au moins cinq personnes et en a blessé 25 autres, a indiqué le ministère de la Santé.

Un photographe de l’AFP y a vu d’importantes destructions et une pelleteuse qui dégageait des gravats, pendant que des secouristes évacuaient un corps des décombres.

«Notre centre de secours a été touché et a été complètement détruit, avec tout ce qu’il contenait, notamment des lits et des équipements médicaux», a raconté à Bazouriyeh (sud) Hassan Berro, un secouriste de l’association Risala affiliée au mouvement Amal, parti allié du Hezbollah.

Un correspondant de l’AFP y a vu des vitres brisées et des lits médicalisés recouverts de débris dans le bâtiment endommagé.

L’armée israélienne a accusé le Hezbollah d’utiliser le complexe hospitalier de cette ville «à des fins militaires».

Les frappes israéliennes au Liban ont tué 2.055 personnes et en ont blessé plus de 6.500 autres depuis le début de la guerre entre le Hezbollah et Israël, a indiqué dimanche le ministère de la Santé.