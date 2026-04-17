Politique

Sahara. «La seule solution»: l’Equateur réaffirme son soutien au plan marocain d’autonomie

Nasser Bourita et la ministre des Relations extérieures et de la Mobilité humaine de la République de l’Équateur, Gabriela Sommerfeld.

Nasser Bourita et la ministre des Relations extérieures et de la Mobilité humaine de la République de l’Équateur, Gabriela Sommerfeld. (Y.Mannan/Le360).

La République de l’Équateur a réaffirmé, vendredi, son soutien à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007, la qualifiant de la seule solution sérieuse, crédible et réaliste au différend régional autour du Sahara marocain.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/04/2026 à 13h25

Cette position a été consignée dans le Communiqué conjoint signé, à Rabat, à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre des Relations extérieures et de la Mobilité humaine de la République de l’Équateur, Gabriela Sommerfeld, en visite de travail dans le Royaume.

L’Équateur s’est également félicité de l’adoption de la Résolution 2797 (2025) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, réaffirmant qu’une autonomie sous souveraineté marocaine représente la solution la plus faisable pour mettre fin à ce différend régional.

Les deux pays ont également réaffirmé leur appui à l’Envoyé personnel du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Sahara, ainsi qu’aux efforts visant à faire progresser le processus politique en vue d’une solution définitive à ce différend.

L’ambassadeur équatorien au Sahara

Le Communiqué conjoint souligne, par ailleurs, que la République de l’Equateur a décidé d’étendre sa couverture consulaire au Sahara marocain et ce, conformément au droit international.

Lire aussi : Investissements: «Positionnement technique» des entreprises allemandes autour du Mondial 2030 au Maroc et cap sur le Sahara

L’Équateur a, en outre, exprimé sa volonté de promouvoir les opportunités de coopération économique et commerciale dans le Sahara marocain, ouvrant des perspectives prometteuses vers le continent africain, au bénéfice de ses secteurs économiques et en vue de renforcer les échanges en matière d’investissement, de commerce et de développement productif.

La ministre équatorienne a ainsi annoncé que l’Ambassadeur équatorien à Rabat effectuera prochainement une visite dans la région du Sahara, afin de préparer et soutenir plusieurs initiatives économiques.

Bourita et Sommerfeld ont également salué les perspectives de signature d’accords relatifs à la protection réciproque des investissements et à la non-double imposition, ainsi que la création prochaine d’une Commission mixte économique et commerciale.

Les deux pays se sont, en outre, félicités de la dynamique de coopération entre les institutions économiques des deux pays, notamment entre l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et PROECUADOR, ainsi que du projet d’ouverture d’un bureau commercial équatorien au Maroc couvrant la région du Maghreb.

À cet égard, les deux ministres se sont également félicités des rencontres entre la délégation d’hommes d’affaires équatoriens, coordonnée par la Fédération Equatorienne des Exportateurs (FEDEXPOR), et leurs homologues marocains, conduits par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

Sur le plan international, les deux parties ont échangé leurs vues sur les principales questions régionales et internationales, notamment la situation en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et réaffirmé leur attachement au multilatéralisme, fondé sur le respect du droit international, la coopération et le règlement pacifique des différends.Dans ce contexte, la responsable équatorienne a rendu hommage à l’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, ainsi qu’à l’action constante du Royaume en faveur de la stabilité au Moyen-Orient.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/04/2026 à 13h25
#Equateur#Sahara#Plan d'autonomie

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