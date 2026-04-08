Absence de nouvelles et état de santé dégradé de la détenue Saïda Alami: le démenti de l’administration pénitentiaire

L’administration de la prison locale d’El Jadida 2 a réfuté les informations circulant sur les réseaux sociaux évoquant une «absence de nouvelles» de la détenue Saïda Alami ainsi que des problèmes de santé chroniques liés à de supposées grèves de la faim.

Dans une mise au point, la direction de l’établissement pénitentiaire précise que la détenue dispose d’un accès régulier au téléphone fixe pour joindre sa famille, à raison de trois appels par semaine d’une durée d’au moins 15 minutes, dans les mêmes conditions que les autres détenues.

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Elle indique également qu’après la visite familiale du 1er avril 2026, Saïda Alami a tenté de contacter ses proches le jour même, mais que le téléphone était hors couverture. Une situation similaire s’est produite le 3 avril, alors que les autres détenues utilisent ce même téléphone sans difficulté particulière.

La même source mentionne par ailleurs que le 6 avril, la détenue a choisi de ne pas utiliser son droit d’appel, sans fournir d’explication.

S’agissant de son état de santé, l’administration affirme qu’elle ne présente aucune maladie chronique. De plus, elle bénéficie d’un suivi médical lorsque nécessaire, n’a jamais observé de grève de la faim et reçoit ses repas de manière régulière.