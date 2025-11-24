Société

L’administration de la prison d’Al-Arjat 1 dément toute grève de la faim de Mohamed Ziane

L’administration de la prison locale d’Al-Arjat 1 a démenti, lundi, l’entame par le détenu Mohamed Ziane, incarcéré à la prison locale d’Al-Arjat 1, d’une prétendue grève de la faim.

Dans une mise au point, l’administration de la prison locale d’Al-Arjat 1 explique que Mohamed Ziane prend ses repas normalement et n’a informé l’administration pénitentiaire d’aucune intention d’entamer une quelconque grève de la faim.

Ainsi, toutes les allégations formulées par la famille du détenu susmentionné faisant état de sa prétendue grève de la faim pour protester contre son maintien en détention après l’expiration de sa peine «sont sans fondement», relève la mise au point, ajoutant que le fils du détenu, qui est également son avocat, «en affirmant que son client a entamé une grève de la faim alors que cela est faux, met en danger sa santé, compte tenu des graves conséquences d’une telle grève».

«La personne en question avait déjà tenté de dissuader son père de mettre fin à une grève de la faim qu’il avait entamée le 15 février 2024 pour 24 heures, et était même allée jusqu’à lui crier dessus pour l’en dissuader, ce qui confirme, à chaque fois, sa tentative immorale d’induire l’opinion publique en erreur, même si cela impliquait de pousser son père emprisonné à se faire du mal», déplore l’administration de la prison locale d’Al-Arjat 1.

