Le jeu malsain du fils et avocat de Mohamed Ziane révélé par la prison locale El Arjat 1

En réponse à un communiqué attribué à la famille du détenu Mohamed Ziane, incarcéré à la prison locale El Arjat 1, ainsi qu’à la déclaration filmée de son fils et avocat, la direction de cet établissement pénitentiaire affirme qu’après avoir annoncé une grève de la faim, l’ancien bâtonnier a présenté ce vendredi 16 février une lettre manuscrite dans laquelle il déclare être revenu sur sa décision.

Ayant reçu son repas du midi, il a demandé à ce qu’il soit réchauffé avant de le consommer, précise la prison dans un communiqué. Sauf que lorsque son fils et avocat lui a rendu visite le même jour, ce dernier le lui a violemment reproché et la sommé en criant de reprendre sa grève de la faim. Ceci, contrairement aux allégations portées dans la sortie de l’avocat et la déclaration de la famille du détenu.

Concernant le déni que Mohamed Ziane ait jeté le repas devant le fonctionnaire qui le lui avait remis, la direction de la prison affirme disposer d’enregistrements vidéo attestant les faits, par ailleurs objets de correspondances entre les parties concernées.

La même source conclut en soulignant que les actes du fils et avocat du détenu visent à placer celui-ci en victime et que de tels méfaits sont totalement inutiles.