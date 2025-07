La DGAPR réfute les allégations diffusées par Hicham Jerando sur le prétendu décès d’un détenu

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a tenu à rétablir la vérité suite à la diffusion, par Hicham Jerando, d’une vidéo véhiculant de fausses informations sur le prétendu décès d’un policier incarcéré à la prison locale d’Aïn Sebaa.

Dans une mise au point, la DGAPR tient à préciser que le détenu A.Q., mentionné dans la vidéo diffusée, est bel et bien en vie. Il est actuellement incarcéré à la prison locale d’Arjat 2, et non à celle d’Aïn Sebaâ, comme il a été avancé. Il purge une peine pour des faits de complicité d’outrage à des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, outrage à une institution régie par la loi, ainsi que pour complicité dans la diffusion et la distribution, par voie électronique, de contenus mensongers et diffamatoires sous forme de montages de déclarations falsifiées.

La Délégation précise que l’intéressé purge une peine de 18 mois de réclusion, conformément à une décision judiciaire préliminaire, et non une peine de cinq ans comme l’affirme, à tort, l’auteur de la vidéo en question.

Elle souligne en outre que la propagation de telles contrevérités s’inscrit dans une stratégie délibérée de discrédit, orchestrée par la personne en cause. Cette campagne de désinformation vise, selon la Délégation, à porter atteinte à un ensemble d’institutions et d’instances nationales, dans le cadre d’un projet plus large de déstabilisation de l’image du Maroc et de diffamation de ses symboles, au profit d’agendas hostiles.