Justice: nouvelle condamnation pour le youtubeur Hicham Jerando

La Cour suprême du Québec a rendu son verdict ce jeudi 24 juillet dans l’affaire opposant le juge marocain Abderrahim Hanine au youtubeur Hicham Jerando. À l’issue de cette procédure judiciaire, ce dernier a été condamné à 30 jours de prison, assortis de 150 heures de travaux d’intérêt général, ainsi qu’à une amende de 10.000 dollars canadiens.

Ce jugement intervient dix jours seulement après le dénouement d’une autre affaire, au cours de laquelle la même juridiction a donné gain de cause à Me Adel Said Lamtiri, avocat au barreau de Casablanca, dans le cadre de la plainte qu’il avait déposée contre le youtubeur Hicham Jerando.

Reconnu coupable de diffamation aggravée pour avoir diffusé, sur la chaîne YouTube «Tahadi», une série de vidéos jugées offensantes et mensongères, Hicham Jerando a été condamné à verser la somme de 164.514 dollars canadiens à titre de dommages moraux, financiers et punitifs. Il a également été enjoint par la Cour de mettre un terme à toute publication à caractère diffamatoire.