Au Maroc et au Canada, nouvelles poursuites judiciaires contre le youtubeur Hicham Jerando

Des entrepreneurs et chefs d’entreprises opérant dans le secteur du bâtiment et de l’équipement ont déposé de nouvelles plaintes auprès des autorités judiciaires marocaines à l’encontre du youtubeur Hicham Jerando. Ils l’accusent de diffamation, de calomnie et de diffusion de fausses informations, suite à la publication d’un enregistrement contenant des données jugées fausses et malveillantes ainsi que des propos diffamatoires et du chantage.

Des sources concordantes indiquent que la partie plaignante s’apprête à mandater des avocats à l’étranger pour déposer des plaintes similaires contre Hicham Jerando au Canada, où le mis en cause, en fuite, réside actuellement.

Suite à la diffusion par Hicham Jerando d’un nouvel enregistrement contenant de graves accusations infondées de collusion et de corruption visant des entrepreneurs et des chefs d’entreprises travaillant sur le nouveau siège de la Direction générale de la sûreté nationale à Rabat, une action judiciaire a été lancée.

Un membre du collectif d’avocats en charge de ce dossier a affirmé que les entreprises lésées ont décidé d’entamer «tous les recours juridiques possibles contre Hicham Jerando, que ce soit au Maroc ou à l’étranger, afin de défendre leur réputation et de contrer les campagnes de diffamation orchestrées par des individus connus pour leurs activités d’escroquerie et de chantage».

La même source a ajouté que les allégations de Hicham Jerando reposent sur des informations mensongères et préjudiciables, nuisant à la concurrence loyale entre les entreprises du secteur du bâtiment. Cela nécessite, selon elle, «une réponse ferme par voie légale, y compris le dépôt de plaintes auprès de la justice canadienne, où ce criminel en fuite réside».

Ces nouvelles plaintes risquent d’aggraver davantage la situation judiciaire de Hicham Jerando, notamment au Canada, au vu de la multiplication des affaires pénales intentées contre lui par des avocats et magistrats marocains, ainsi que par l’Agence judiciaire du Royaume (AJR). Affaire à suivre.