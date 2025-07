Poursuivi pour diffamation, Hicham Jerando lourdement condamné par la justice canadienne

Le verdict est tombé. La juge Horia Bundaru de la Cour supérieure du Québec a donné gain de cause à Me Adel Said Lamtiri, avocat au barreau de Casablanca, après la plainte qu’il a déposée à l’encontre du youtubeur Hicham Jerando. Ce dernier a été reconnu coupable de diffamation aggravée, pour avoir posté une série de vidéos offensantes et mensongères sur la chaîne YouTube «Tahadi».

Le tribunal a condamné Hicham Jerando à verser une somme de 164.514 dollars canadiens de dommages moraux, financiers et punitifs. Le youtubeur a également été sommé de cesser toute publication diffamatoire. Ce jugement est exécutoire même en cas d’appel.

Il convient de noter que Hicham Jerando est connu pour ses publications sur les réseaux sociaux qui touchent à la vie privée de citoyens ordinaires ainsi que des fonctionnaires de l’État. Il est également connu pour son implication dans de nombreuses opérations de chantage, révélées récemment par la presse, en complicité avec un ancien employé d’un appareil sécuritaire marocain.