«Asmahane», premier long métrage de Mohammed Jennane, dans les salles de cinéma

Le film «Asmahane» est dans les salles de cinéma du Maroc depuis hier mercredi 18 octobre. Ce long métrage marque le baptême de feu du réalisateur Mohammed Jennane. «Je fais de la mise en scène depuis 15 ans, j’ai réalisé plusieurs documentaires, mais c’est mon premier long métrage», confie ce dernier dans une déclaration pour Le360, en marge de l’avant-première, qui s’est déroulée mardi à Casablanca.

D’une durée de 2 heures, «Asmahane» met à l’affiche plusieurs acteurs connus, mais le premier rôle est détenu par Camelia Moujahid, une professeure de danse. «Il nous fallait absolument une professionnelle de la danse pour ce rôle. Au début j’appréhendais comment ça allait se passer, mais au final, au fil du tournage, Camelia était parfaite», affirme Mohammed Jennane.

«Asmahane» raconte l’histoire d’une jeune Libanaise qui a quitté son pays, à cause de la guerre civile, et s’est réfugiée à Casablanca. Elle prend en main un cabaret en difficulté à cause de la mauvaise réputation de la danseuse Sawsane et va tout faire pour le sauver.

Pour l’acteur Abdellatif Chaouki, dans le rôle de Kamal, patron du cabaret où travaille Asmahane, le film révèle in fine que le Maroc est un pays d’accueil, de tolérance et de cohabitation.