Clap de fin en mariage marocain pour «Chinese Restaurant» à Tanger

Le tournage de la célèbre émission de téléréalité «Chinese Restaurant» s’est achevé en apothéose ce samedi 7 juin à Tanger. Pour sa dernière scène, la production a orchestré un triple mariage à la Marocaine, célébré dans un restaurant niché au cœur de la Kasbah.

Célébrités chinoises, touristes curieux et ambiance des mille et une nuits

À cette occasion, les producteurs ont convié des dizaines de touristes chinois ainsi que plusieurs figures du cinéma à assister à ce moment d’exception. «J’aime le Maroc, c’est un pays magnifique. Lors de ma première visite à Tanger, j’ai rencontré de nombreux Chinois installés ici, et je suis ravie d’être présente pour ce tournage», confie une spectatrice chinoise venue spécialement pour cette cérémonie fastueuse.

Kamal Kacimi, producteur exécutif de l’émission, souligne l’importance de cette mise en scène culturelle: «Nous avons encouragé l’équipe chinoise à valoriser le caftan marocain à travers une immersion nuptiale. Ils ont sélectionné trois couples chinois pour célébrer leur mariage à Tanger, en marge de la fin de tournage. Une expérience qu’ils ont vécue avec beaucoup d’enthousiasme.»

Une immersion dans l’art du mariage marocain

Devant les caméras d’une émission regardée par pas moins de 200 millions de Chinois, les traditions du mariage marocain ont été magnifiquement reconstituées.

Portées sur la traditionnelle Ammaria et vêtues de somptueux caftans, les mariées chinoises ont fait une entrée spectaculaire. À leurs côtés, leurs époux en Djellaba ou en Jabadour les escortaient au rythme des chants d’un groupe de femmes, tandis que fusaient les youyous et les prières à la gloire du prophète.

Le spectacle a ébloui les nombreux touristes chinois, venus des États-Unis et d’Europe pour acclamer les jeunes couples.

Un tournage international et une production spectaculaire

Le tournage a débuté le 22 mai 2025, avec la participation de grandes figures du cinéma chinois. Cette production internationale, étalée sur 21 jours, est attendue avec enthousiasme en Chine et à travers le monde.

Depuis 2017, la chaîne Hunan TV produit «Chinese Restaurant», une émission où des célébrités dirigent un restaurant temporaire à l’étranger, assurant toutes les tâches culinaires mais également celles liées à la gestion.

Cette édition tangéroise a été marquée par l’accueil festif de Huang Xiaoming, surnommé «le Tom Cruise chinois», célébré pour ses rôles dans «Prince of Han Dynasty» et «Yu Fei in Patriot», et suivi par plus de 60 millions d’abonnés.

Un succès mondial et un tremplin pour le tourisme

Diffusée en prime time et suivie par des millions de téléspectateurs à travers l’Asie, l’émission «Chinese Restaurant» a connu un succès retentissant lors de ses précédentes saisons, contribuant fortement à la notoriété des villes qui l’ont accueillie.

En choisissant Tanger pour cette dernière édition, la production offre une vitrine exceptionnelle à la richesse du patrimoine marocain. Entre gastronomie, artisanat et traditions ancestrales, le programme met en lumière l’art de vivre à la Marocaine, renforçant ainsi l’attractivité touristique et culturelle du Royaume sur la scène internationale.