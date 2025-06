«Les femmes et l’art au Maghreb»: un ouvrage majeur présenté à Rabat

Nadia Sabri, co-directrice de l’ouvrage «Les Femmes et l’art au Maghreb» et présidente de l'Association Internationale des critiques d’Art, à Rabat le 24 juin 2025 (Le360/Y.mannan).

Lundi 23 juin, le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat a accueilli la présentation de l’ouvrage Les femmes et l’art au Maghreb devant une assistance nombreuse composée d’artistes, d’universitaires et de diplomates. Cette cérémonit était organisée sous le parrainage de la Fondation nationale des musées (FNM), de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Maroc et de l’Association internationale des critiques d’art (AICA).

Le livre, fruit d’un travail de recherche et de dialogue de trois ans, a été publié par les éditions Le Fennec à Casablanca. La présentation s’est déroulée en présence des co-directrices, Nadia Sabri et Rachida Triki et des auteurs Brahim Alaoui, Safaa Erruas et Meryem Sebti.

L’ouvrage donne la parole à une vingtaine de contributeurs du Maroc, d’Algérie et de Tunisie. Venant d’horizons professionnels variés, ces contributeurs sont artistes, commissaires d’exposition, historiens de l’art, journalistes et directeurs de musée.

L’ouvrage propose, selon un communiqué, «une réflexion collective et sensible sur la place des femmes dans le monde de l’art maghrébin à travers des témoignages, des analyses et des récits d’expérience».

Les co-directrices, selon la même source, ont souligné «leur volonté de donner visibilité et reconnaissance à ces créatrices professionnelles de l’art maghrébin, qui partagent souvent les mêmes réalités et défis pour faire entendre leurs voix».

Nadia Sabri est professeure universitaire d’histoire des idées et d’histoire de l’art à l’université Mohammed V de Rabat. Elle est commissaire d’exposition et présidente de l’AICA-Maroc. Rachida Triki est professeure universitaire d’esthétique et de philosophie de l’art à l’université de Tunis, critique d’art et commissaire d’exposition