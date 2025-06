Sounds of Morocco dévoile «Tamagit», son premier extrait musical dédié à la région de Souss-Massa

En arrière plan, Yas.Weeyzz, de son vrai nom Yassir Rhmt, DJ et producteur du projet Sounds of Morocco .

Dans les ruelles de Tiznit, au milieu des pierres anciennes des remparts, une nouvelle vibration s’est fait entendre. C’est là, au cœur du Souss, que le producteur Yassir Rhmt, alias Yas.Weeyzz, a posé ses valises pour donner naissance à son projet musical ambitieux «Sounds of Morocco». En avant-goût résonne «Tamagit» qui mêle la puissance du chant amazigh, la poésie brute du ribab et l’énergie irrésistible des beats électro. Ce premier morceau a été lancé le 26 juin sur toutes les plateformes (Spotify, Apple Music, Beatport, Deazer…) et le clip a suivi le 27 juin dans la soirée.

Signifiant «identité» en amazigh, le titre incarne une quête, un ancrage, une tentative de tisser des ponts entre passé et présent, entre racines et avenir. Lors de cette première résidence artistique, Yas.Weeyzz s’est entouré de voix et d’instruments enracinés dans la culture locale. La voix tendre de Simane El Mourabite s’élève comme une prière au-dessus des sons électroniques, tandis que le ribab de Salah Fafah, chargé d’histoire, rythme l’ensemble avec profondeur. Le tout donne une œuvre immersive, vibrante, profondément marocaine et résolument moderne.

Cette alchimie a pris forme dans un contexte particulier: celui d’une résidence artistique à Tiznit, menée en partenariat avec l’ONG L’Blend et la Fondation Hiba. Un moment suspendu, propice à la création, mais aussi à la rencontre des habitants. Une énergie collective captée dans un clip tourné sur place, mais aussi dans une vidéo des coulisses, où l’on perçoit la passerelle des regards, sourires et silences remplis de transmission.

Le DJ Yas.weeyzz de son vrai nom Yassir Rhmt lors du tournage de Tamagit .

Mais le projet Sounds of Morocco ne s’arrête pas à un seul morceau. L’ambition est claire: parcourir les douze régions du Maroc, capter leurs rythmes, comprendre leurs énergies et faire émerger pour chacune d’elles une identité sonore propre. À chaque étape, un morceau, un clip, un récit documentaire. Du chant de l’Ahidous d’Azilal à la fougue de la Aïta de Casablanca, en passant par les pulsations gnaouies et les harmonies chleuhs.

Pour Yas.Weeyzz, la musique n’est pas seulement un art, c’est un legs: entre générations, entre mondes, entre sons oubliés. Le projet vise aussi à constituer une banque de sons 100% marocains, à disposition des producteurs locaux et internationaux, et à réinventer une manière de préserver, transmettre et valoriser l’héritage musical du Royaume.