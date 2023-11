«Sawt El Hassan» sur les platines: la reprise innovante de DJ Key

Khalid Douache, alias DJ Key reprend, à sa manière, la célèbre chanson «Sawt El Hassan», composée en 1975 par feu Fathallah Lemghari. À l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche verte, celui qui est également réalisateur et producteur accomplit une performance alliant de façon habile toutes les techniques de DJing et de VJing.

Le morceau, diffusé depuis ce dimanche 5 novembre à 19 heures sur YouTube, met en avant les images d’archives de cette marche pacifique. Les paroles de la chanson seront aussi mises en avant, car le public pourra les lire, au lieu de seulement les entendre. Une vidéo façon karaoké, qui fait fusionner plusieurs styles musicaux et qui incitera les auditeurs qui connaissent peu les paroles, et ceux qui connaissent le titre par coeur, à chanter ensemble. DJ Key chante avec le scratch. «Si j’avais gardé le chant, ça aurait enlevé toute l’originalité recherchée», déclare Khalid Douache dans un échange avec Le360.

En ciblant de nouvelles tranches d’âge, DJ Key souhaite susciter un nouvel intérêt pour la musique traditionnelle marocaine, la rendant plus accessible et attrayante pour les jeunes générations.

«Mon objectif, avec cette version modernisée, est de créer un lien entre le passé et le présent, et de montrer que la musique traditionnelle marocaine peut évoluer et s’adapter aux tendances actuelles tout en restant fidèle à ses racines», explique DJ Key. Un hommage à l’un des morceaux les plus emblématiques de l’histoire de la musique marocaine.