Musique électronique: Dj Mood prépare son comeback sous un nouveau nom de scène

Mahmoud H, anciennement DJ Mood, est ce que l’on appelle un prodige de la musique. Alors qu’il était âgé d’à peine 14 ans, celui qui se nomme Mahmoud Haloui à l’état civil a plongé dans la marmite musicale, et depuis lors, il a composé sans relâche et collaboré avec plusieurs artistes de renom aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.

Mood pour les intimes, Mahmoud H figure dans la célèbre compilation «Rave-up» regroupant d’illustres noms de la scène mondiale comme Steve Angelo, Laidback Luke ou encore le regretté Avicii. D’ailleurs son morceau «Electron» a connu un tel succès qu’il continue à figurer dans plusieurs compilations aux côtés des plus gros DJ électro de la planète.

Âgé de 41 ans aujourd’hui, Mahmoud H s’engage corps et âme dans tous ses projets. Doté d’une grande qualité d’écoute, il a collaboré avec plusieurs artistes marocains au moment où la scène de la musique urbaine au Maroc était en pleine effervescence.

Doté d’un style très éclectique, l’artiste s’est rapidement frayé une place dans le monde de la musique tout en veillant toujours à se renouveler et à affuter sa créativité. Pendant de longues années, il a choisi de mettre sa créativité exclusivement au service de plusieurs artistes, dont la chanteuse Farida Hamou du groupe «Precious Makina», de l’ingénieur du son et chanteur Simo Chafai, ainsi que l’auteur-interprète Yas, avec qui il a composé le morceau à succès «Take me to the music».

Bien qu’il continue les collaborations avec d’autres artistes, mais aussi des réalisateurs, et qu’il a créé tout récemment son studio de mixage et de production à Casablanca, Mahmoud H souhaite remonter sur scène pour présenter ses sets endiablés et ultra-dynamiques.

Refusant de se cantonner dans un seul et unique style et encore moins de répondre au classicime parfois trop sclérosé de l’électro, l’artiste s’intéresse aussi à la techno, à la deep, au minimal, au funk, à la house et au disco. Le son élaboré au summum de la créativité n’a aucun secret pour lui.

Durant plusieurs années, Mahmoud H a animé plusieurs concerts dans de nombreux festivals prestigieux: Mawazine, L’boulevard, Moonfest Takerkoust, à Barcelone et à Berlin aux côtés du groupe allemand Dissidenten. Il a aussi présenté ses propres créations au Forum de Davos, lieu de discussion des puissants du monde, en compagnie de plusieurs stars.

Mahmoud H prépare actuellement un single avec le violoniste Saad Bouamri. La rencontre entre ces deux musiciens au propos artistique imbibé de sincérité promet de faire des émules.