Musique: à la découverte de «Swaken tsookin», le nouvel opus de Mohamed Jbara

Comme annoncé par Le360, le double album «Swaken Tsookin» de Mohamed Jbara est sorti dans les bacs le 15 février. Le nouvel opus est composé de 24 titres, dont «Fad El Kass», «Jri Jri», «Lharaka», «Mabhak», «Maya, «Chaabi In», «Al Majliss Al Baladi» et «Marvel with me»...

«Swaken Tsookin» est diffusé actuellement sur toutes les plateformes de streaming, mais Mohamed Jbara a également fait le pari, risqué, d’éditer des albums CD qui seront commercialisés dans les quelques magazins de vente présents au Maroc. Cette version a d’ailleurs une particularité: la pochette présente un design tradi-moderne, avec des arcades, du zellige et des cordes en chanvre... Le résultat est sobre et épuré.

Dans une précédente déclaration pour Le360, le musicien aux influences rock avait souligné que ce double album est un hommage au patrimoine amazigh marocain et que son objectif est de transmettre plusieurs messages d’espoir à la jeunesse d’aujourd’hui et de les encourager à jouer un instrument.

«Swaken tsookin», qui se traduit textuellement par «jouez-nous quelque chose», est une œuvre rock-ethnique-lyrique. Une véritable ode aux rythmes et sons puisés dans la diversité du patrimoine musical marocain. C’est également un voyage dans les méandres de l’âme humaine et ses divers états, plongeant tantôt dans le pessimisme et l’esprit de révolte, tantôt dans la beauté et l’optimisme.