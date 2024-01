Musique: le double album «Swaken tsookin» de Mohamed Jbara dans les bacs le 15 février

Le nouvel opus du chanteur et guitariste Mohamed Jbara sort le 15 février prochain. Ce double album, intitulé «Swaken Tsookin», est un hommage au patrimoine amazigh marocain. «L’album regroupe 25 titres où je transmets plusieurs messages à la jeunesse marocaine et où le son amazigh est à l’honneur», affirme l’artiste dans une déclaration pour Le360.

Cette œuvre rock-ethnique-lyrique sera accompagnée d’un clip vidéo dont le tournage se déroulera dans la dernière semaine de janvier.

Véritable ode aux rythmes et sons puisés dans la diversité du patrimoine musical marocain, «Swaken tsookin», traduisez «Jouez-nous quelque chose», est le résultat d’un travail de longue haleine. «Cet album a nécessité deux ans et demi de recherche. Mon objectif principal est d’encourager les jeunes musiciens à jouer de l’instrument», souligne Mohamed Jbara.

Grâce à sa longue carrière, Mohamed Jbara possède plusieurs cordes à son arc et ne lésine pas sur les moyens pour aller jusqu’au bout de ses explorations musicales.

Chaque chanson de «Swaken Tsookin» a ainsi son univers, ses états d’âme, et fait voyager le mélomane dans les méandres de l’âme humaine, qui tantôt plonge dans le pessimisme et la révolte, tantôt se laisse séduire par l’optimisme et la beauté.