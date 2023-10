Un patrimoine préservé: Marrakech vibre au rythme du 8ème Festival du melhoun et de la chanson patriotique

Le public assiste à un concert lors de la 8è édition du Festival du Melhoun et de la chanson patriotique, organisée du 17 au 21 octobre 2023 à Marrakech.

Proposant une programmation riche et variée, la 8è édition du Festival du melhoun et de la chanson patriotique, organisée du 17 au 21 octobre à Marrakech, s’inscrit dans le cadre de la célébration du 48è anniversaire de la Marche verte, l’une des épopées nationales phares de l’ère moderne.

Interrogé par Le360, Anas Al Malhouni, directeur artistique du festival, a fait savoir qu’au-delà de la promesse de faire vivre au public des moments intenses, l’objectif de cette manifestation artistique est de promouvoir et de pérenniser le patrimoine du melhoun.

Fatim Zahra Rahal, artiste, a, de son côté, fait part de sa joie de participer à ce festival. «Les Marrakchis sont des grands amoureux du melhoun. Ils sont venus si nombreux pour écouter et apprécier les chansons. Cela me rend très fière en tant que chanteuse de cet art musical», nous a-t-elle confié.

Composé de fins connaisseurs, le public de la 8è édition du Festival du melhoun et de la chanson patriotique a eu droit à un florilège des plus beaux chants de cet art musical.

Cette édition a consisté en cinq soirées, avec la participation de nombreux artistes, dont Mohamed El Ouali, Hajj Mhamed Malhouni, Mustapha Khalifi, Majda El Yahyaoui, Fatim Zahra Rahal, Saida Diaf, Chaimaa Erraddaf, Abdelali Briki, Abdelhadi Ben Ghanem, Ismail Bouabid, Abderrafii Benouna, Idriss Zaarouri et Aicha Doukkali.

La manifestation a été également marquée par la signature des livres «Lecture dans le poème religieux soufi à travers les longs poèmes de Ahmed Sahoum» du chercheur Abderrahmane Melhouni et «Recherches dans la poésie Melhoun - Étude sur la poésie dialectale arabo-marocaine (Zajjal».

Pour rappel, la 8è édition du Festival du melhoun et de la chanson patriotique est organisée par l’Association Cheikh Jilali Mtired, avec le soutien du Conseil communal de Marrakech, le Conseil régional, la wilaya de la région, et le département de la Culture au sein du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.