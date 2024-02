Espaces verts au Maroc: les mesures à prendre pour la rationalisation de l’eau

Les espaces verts à l’entrée des villes du Maroc sont d’une grande importance pour l’aménagement urbain, offrant des lieux pour les activités économiques, sociales et de loisirs. Cependant, leur impact a été affecté par le manque d’eau et le changement climatique, entraînant leur arrêt et leur expansion inégale dans certaines villes pour diverses raisons, notamment les répercussions de la rationalisation de l’eau potable qui irriguait ces espaces verts, ainsi que le manque d’engagement de certaines villes à recourir aux eaux usées pour revitaliser l’esthétique de ces espaces.

Mohamed Ameziane, ingénieur paysagiste et président de l’Association des architectes-paysagistes du Maroc (AAPM), a partagé avec Le360 les actions qui devraient être entreprises par les autorités pour économiser l’eau dans les espaces verts des villes marocaines. Il a présenté des mesures qui visent à garantir que ces espaces verts restent viables à long terme, en minimisant leur impact sur l’environnement et en utilisant efficacement les ressources disponibles, notamment pour les mois à venir, surtout pendant l’été.

Parmi les mesures pratiques, Ameziane s’est appuyé sur les recherches de l’AAPM et a appelé à l’adoption d’études visant à promouvoir la durabilité des espaces verts et à adopter un modèle innovant d’aménagement paysager basé essentiellement sur la durabilité et la valorisation du patrimoine naturel et de la biodiversité des plantes locales adaptées aux caractéristiques climatiques et à la qualité du sol de chaque région du royaume.

Lire aussi : Rationalisation de l’utilisation de l’eau: Tanger passe à l’action

L’ingénieur paysagiste a également demandé à encourager la recherche scientifique et l’innovation dans les domaines liés aux espaces verts et à la plantation en collaboration avec des partenaires et des experts dans ce domaine, en développant notamment les capacités des pépinières productrices de plantes ornementales et en les accompagnant progressivement dans la production de variétés végétales locales. Il s’agit par ailleurs d’apporter des solutions techniques innovantes et pratiques qui permettront aux acteurs institutionnels de répondre à la demande croissante des citoyens de créer de nouveaux espaces verts aux spécifications élevées, notamment dans les grandes villes, tout en préservant les ressources en eau disponibles.