Comment l’ANEF a célébré la journée internationale des forêts

La célèbre ceinture verte de Rabat, instaurée en 1984 par feu le roi Hassan II sur 1.000 hectares, bénéficiera d’un programme de reboisement sur 31,5 hectares supplémentaires et de valorisation. Ces travaux ont été lancés, vendredi 21 mars, sur place par le directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy, à l’occasion de la Journée internationale des forêts.

Le directeur général de l’ANEF a annoncé que la ceinture verte s’était agrandie de 60 hectares supplémentaires grâce à la superficie récupérée sur le grand espace qu’occupait le bidonville d’Ouled M’Taye de Témara. Abderrahim Houmy a ainsi lancé deux opérations de reboisement: l’une près de Harhoura et l’autre sur le nouvel espace récupéré par l’évacuation du bidonville (soit 60 hectares au total). Cet espace a été complètement clôturé par un mur long de plusieurs kilomètres. La ceinture verte de Rabat, fruit d’une idée géniale du défunt roi Hassan II, est composée d’arbres d’eucalyptus, de pins, d’acacia et de casuarina.

L’ANEF, sous la houlette de son directeur général, a également lancé des travaux d’entretien des plantations et une opération de régénération du chêne-liège, combinant la plantation de jeunes plants et le semis de glands. Cette activité s’est déroulée au sein de la forêt Maâmoura, près de l’aéroport de Rabat-Salé, dans le but de renforcer, via la régénération de 387 hectares, «la résilience de cet écosystème face aux défis environnementaux et d’assurer sa pérennité», indique l’agence. Ce vaste reboisement vise «prioritairement à augmenter la densité du chêne-liège dans cette forêt historique», selon l’ANEF.

Enfin, la forêt urbaine de Ain Lahouala – qui surplombe à partir de Salé la vallée du Bouregreg – a également fait l’objet d’une opération de reboisement, devenue nécessaire à cause de la vieillesse de ses arbres. Cet espace, très fréquenté par les habitants de Salé, a récemment bénéficié de la construction d’un mur de clôture, d’un reboisement de 10.000 plants haute tige ainsi que de l’aménagement d’une piste en terre battue de 7 kilomètres.

Lire aussi : Vidéo. Écologie: visite guidée au cœur de l'importante ceinture verte de Rabat-Témara

En conclusion, le directeur général de l’ANEF a souligné que la commémoration de la Journée mondiale des forêts, initiée par l’ONU, «constitue une opportunité majeure pour sensibiliser le public à l’importance des écosystèmes forestiers et mettre en avant les efforts déployés pour leur protection et leur valorisation». Abderrahim Houmy a estimé que, dans cette optique, la stratégie Forêts du Maroc 2020/2030 prévoit la reconstitution et la plantation de forêts sur une superficie de 600.000 hectares. À ce jour, a-t-il rappelé, «150.000 hectares ont déjà été réalisés, soit 25% de l’objectif global». Pour la campagne 2025-2026, «un programme prévisionnel de 70.000 hectares est envisagé, permettant d’atteindre 37% de la cible stratégique».