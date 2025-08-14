Feu de forêt à Chefchaouen: un dispositif important toujours déployé sur le terrain

Feu de forêt dans la commune de Derdara, province de Chefchaouen, le 13 août 2025. (S.Kadry/Le360)

Mardi 12 août, à 14h00, les premières flammes ont été signalées dans la commune de Derdara, relevant de la province de Chefchaouen. Dès l’alerte, un dispositif d’urgence a été déployé: les éléments de la protection civile, des Forces armées royales, des forces auxiliaires, des autorités locales, de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF)… jusqu’aux habitants eux-mêmes, tous se sont mobilisés pour tenter de contenir la progression du feu, rassure Said Benjira, directeur régional de l’ANEF.

Mais le chergui a rapidement compliqué la tâche des équipes. Les rafales violentes ont attisé les flammes et élargi la zone sinistrée, transformant l’incendie initial en quatre foyers distincts, dont trois ont pu être circonscrits à proximité des douars avoisinants, signale notre interlocuteur.

Selon un communiqué de l’ANEF, près de 450 intervenants ainsi que des moyens considérables ont été déployés, dont quatre avions bombardiers d’eau de type Canadair et quatre appareils Turbo Thrush. La surface touchée est estimée à environ 500 hectares, comprenant une partie du domaine forestier et quelques champs agricoles avoisinants.

Les efforts se poursuivent pour maîtriser le feu de forêt à Chefchaouen. (S.Kadry/Le360). سعيد قدري

Ce jeudi matin, les Canadair ont effectué cinq largages d’eau ciblés sur le dernier foyer encore actif, permettant de réduire considérablement l’intensité des flammes. Les opérations au sol se poursuivent, avec une vigilance accrue pour sécuriser les zones déjà éteintes et éviter toute reprise.

«Toutes les ressources humaines et logistiques resteront mobilisées jusqu’à la maîtrise totale et l’extinction complète de l’incendie», indique le directeur régional de l’ANEF, Said Benjira, en appelant à la prudence et à la coopération de tous.

