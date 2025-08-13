Un feu de forêt à Bni Karrich: le chergui attise les flammes près de Tétouan

Images nocturnes du feu de forêt à Beni Grich dans la région de Tétouan. (S.Kadry/Le360)

De violents incendies se sont déclarés, hier mardi 12 août 2025 en soirée, dans la région de Bni Karrich, près de Tétouan, provoquant d’importants dégâts dans les massifs forestiers environnants. Le sinistre, qui a éclaté au cœur du mont Jbel El Halaqa surplombant la localité, a mobilisé d’importants moyens des autorités locales de Bni Karrich et de Tétouan, dépêchés sur place pour tenter de contenir les flammes.

Selon Abdesslam Loudiki, habitant de la zone, «le feu s’est déclenché vers 20 heures dans une montagne à couvert forestier très dense, et les flammes se sont rapidement propagées. L’accès à la région est difficile, ce qui rend les opérations d’intervention ardues. Les vents de chergui n’ont fait qu’alimenter ces feux de forêt, qui progressent en direction de Tétouan.»

Les pompiers font face à d’importantes difficultés pour maîtriser l’incendie, en raison notamment des rafales de chergui qui balaient le nord du pays depuis dimanche. Ce phénomène a largement contribué à l’extension des flammes, faisant de cet épisode le plus grave que la région ait connu depuis des années.