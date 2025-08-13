Feu de forêt à Chefchaouen: 500 hectares ravagés, la mobilisation reste totale face aux flammes

Feu de forêt dans la commune de Derdara, province de Chefchaouen, le 13 août 2025. (S.Kadry/Le360)

Les efforts se poursuivent pour maîtriser le feu de forêt qui s’est déclaré dans la commune de Derdara, dans la province de Chefchaouen. Les équipes d’intervention sont parvenues à contrôler trois des quatre foyers importants de l’incendie.

La superficie touchée est estimée pour l’instant à environ 500 hectares de zone forestière, en plus de certains champs voisins. Près de 450 agents issus des différentes équipes ont été mobilisés, ainsi que des ressources, équipements, engins et moyens techniques modernes, parmi lesquels quatre avions bombardiers d’eau de type «Canadair» et quatre appareils de type «Turbo Thrush» pour contribuer aux efforts d’extinction.

Les efforts se poursuivent pour maîtriser le feu de forêt à Chefchaouen. (S.Kadry/Le360). سعيد قدري

Les équipes de lutte contre l’incendie font face à de grandes difficultés sur le terrain, dues à la force du vent et au relief accidenté, ce qui complique les interventions terrestres et retarde l’accès à certaines zones enflammées. Malgré cela, elles poursuivent leurs efforts pour venir à bout des foyers encore actifs.

Lors de ces opérations, deux membres de la protection civile ont été blessés. L’un souffre de brûlures au visage, l’autre d’une fracture à la jambe. Ils ont été évacués en urgence vers l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.