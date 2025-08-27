Politique

La mer, vecteur de souveraineté et de prospérité: le Maroc réaffirme sa vision à Rabat

Rabat: conférence internationale sur le droit maritime.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 27/08/2025 à 20h29

VidéoAutour du thème «Pratiques internationales dans la délimitation des espaces maritimes», une conférence internationale à Rabat a réuni diplomates et experts pour aborder les enjeux de souveraineté et de développement durable. Le Maroc y a rappelé, dans la droite ligne de la vision royale, le rôle stratégique de la mer comme levier de prospérité et de coopération avec l’Afrique.

Le Maroc a réaffirmé, mardi 26 août à Rabat, l’importance stratégique de la mer et de l’océan comme vecteurs «de prospérité nationale, de lien continental et de défense de la souveraineté». Cette position a été mise en avant à l’occasion d’une conférence internationale sur le droit maritime, organisée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, en partenariat avec l’Institut de Droit International (IDI). Placée sous le thème «Pratiques internationales dans la délimitation des espaces maritimes», la rencontre a réuni diplomates, juristes et experts de renom pour débattre des enjeux liés à la gouvernance des mers et océans.

La vision royale au cœur du débat

En ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a rappelé que le roi Mohammed VI «consacre la mer comme source de prospérité nationale, de rapport avec le continent et de défense de l’unité territoriale».

Le ministre a souligné que le Souverain a lié «l’intégrité territoriale à l’affirmation du Maroc comme acteur maritime majeur», une vision qui dépasse la seule logique de souveraineté pour embrasser une perspective d’«intégration économique et humaine, notamment avec l’Afrique».

Une dynamique nationale portée par l’économie bleue

Sur le plan interne, Nasser Bourita a mis en avant les avancées du Royaume en matière d’économie bleue, citant le développement portuaire, avec Tanger Med, devenu l’un des hubs les plus importants de la Méditerranée et du continent africain, et le futur port de Dakhla-Atlantique, appelé à renforcer la connexion du Maroc avec l’Afrique et le reste du monde. Il a également rappelé l’appel royal à la reconstitution d’une flotte nationale de marine marchande «forte et compétitive», indispensable pour soutenir les échanges et la connectivité du pays.

Une dimension internationale renforcée

Sur le plan international, la mer a été placée au cœur des grandes initiatives diplomatiques lancées par le Maroc. Bourita a notamment cité le Processus de Rabat, initié en 2022, qui rassemble 23 pays africains atlantiques autour de trois priorités: la sécurité maritime, la protection de l’environnement et le développement bleu durable. Le ministre a également évoqué le projet stratégique du Gazoduc atlantique, un chantier structurant qui devrait stimuler la création d’infrastructures locales et catalyser le développement industriel régional, contribuant ainsi à «une prospérité collective et durable».

Une conférence à forte portée académique

La rencontre de Rabat, tenue sous le thème Pratiques internationales dans la délimitation des espaces maritimes, a réuni des sommités mondiales du droit international. Parmi elles, Mohamed Bennouna et Miloud Loukili, deux experts marocains de renommée mondiale, ainsi que Yuji Iwasacwa, président de la Cour internationale de Justice. Dans son intervention, Mohamed Bennouna a rappelé l’importance de la présence de l’IDI en Afrique, estimant que cette rencontre contribue à mettre en avant les intérêts du Maroc et des pays atlantiques en matière de droit maritime. De son côté, Miloud Loukili a qualifié le Royaume de «pays de mer par excellence», soulignant la pertinence des débats autour de la délimitation des espaces maritimes, des droits des pays enclavés et de l’Initiative Royale pour la Façade Atlantique.

Un droit maritime évolutif

En conclusion, Nasser Bourita a insisté sur la nécessité de considérer la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer comme «un instrument évolutif et pragmatique», capable de répondre aux enjeux actuels et futurs liés aux mers et océans.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 27/08/2025 à 20h29
#Mer#atlantique#droit#Bourita#conférence#Diplomatie#Tanger Med#Dakhla#Afrique#Connectivité

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Bourita: «Le Maroc rejette le fait accompli dans la délimitation de ses frontières maritimes»

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Désenclavement des 16 pays d’Afrique privés de littoral: la feuille de route de l’ONU

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le Maroc et l’Afrique

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Mali. «Le Roi du Maroc nous ouvre les portes de l’Atlantique»: la Fête du Trône célèbre les ambitions d’un Sahel prospère

Articles les plus lus

1
Coupures d’eau à répétition dans la province de Berrechid: habitants et vacanciers à bout de nerfs
2
L’ANME fustige une campagne médiatique mensongère du quotidien Le Monde contre le Roi
3
L’autre 20 Août, qu’on ne fête pas…
4
Daret: quand l’entraide financière classique passe au digital
5
Algérie: après les rapports accablants de l’ONU sur les violations des droits humains, le Département d’Etat US épingle la junte
6
Quitus fiscal: pas de blocage, les transactions immobilières en forte hausse
7
Sahara: Guterres entérine le soutien international au plan d’autonomie et alerte sur les provocations du Polisario
8
Tebboune arrive à expiration
Revues de presse

Voir plus