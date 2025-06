Tour Mohammed VI: ultimes touches avec la création de deux jardins de verdure et de marbre

Deux nouveaux espaces verts sont actuellement en cours de création près de l’entrée principale de la tour Mohammed VI. Ces aménagements incluront non seulement des pelouses, mais aussi des gradins en marbre. Le soir, ces deux petits parcs seront mis en valeur par un éclairage moderne.

L’embellissement extérieur, les travaux menés à l’intérieur comme à l’extérieur touchent à leur fin, comme en témoignent les tests d’éclairage en cours. L’édifice comprend 55 étages et il est visible à 50 kilomètres à la ronde.

Cette réalisation, particulièrement importante en raison de la place stratégique qu’elle occupe dans la vallée du Bouregreg, a nécessité un investissement initial d’au moins 3,5 milliards de dirhams.

Récemment, un accord pour la gestion d’un hôtel Waldorf Astoria a été conclu entre O Tower, maître d’ouvrage en charge de la réalisation de la tour, et la chaîne hôtelière Hilton. O Tower est une entité dont les trois actionnaires principaux sont Bank of Africa, RMA et la holding FinanceCom.

L’hôtel Waldorf Astoria Rabat-Salé devrait ouvrir ses portes fin 2025, niché au cœur de la majestueuse tour Mohammed VI.

L’édifice de 250 mètres de haut comprendra des bureaux, des appartements, des restaurants, des centres commerciaux ainsi qu’un hôtel. Un point de vu panoramique a également été aménagé au dernier étage, permettant aux visiteurs d’admirer le paysage environnant.