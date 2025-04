La Tour Mohammed VI de Rabat-Salé finalise ses aménagements extérieurs

À l’intérieur du bâtiment, les toutes dernières tâches liées à la finition de l’ouvrage sont également en cours, afin que tout soit prêt pour l’inauguration très prochaine de la plus haute tour d’Afrique, visible jusqu’à 55 kilomètres à la ronde.

Le podium sur lequel la tour est bâtie fait encore l’objet de nombreux travaux au niveau des accès principaux, du rez-de-chaussée ainsi que de sa toiture. Non loin de là, près du fleuve Bouregreg, les ouvriers construisent actuellement deux ensembles de gradins destinés aux visiteurs. «Ce sont des gradins prévus pour les visiteurs qui souhaitent se reposer», a déclaré l’un des ouvriers présents sur place.

Cette réalisation, particulièrement importante en raison de la place emblématique qu’elle occupe dans la vallée du Bouregreg, a nécessité un investissement initial d’au moins 3,5 milliards de dirhams. Récemment, un accord pour la gestion d’un hôtel de luxe au sein de la tour a été conclu entre O Tower et Hilton. Il s’agit de l’hôtel Waldorf Astoria Rabat-Salé, dont l’ouverture est prévue en 2025 au cœur de la majestueuse Tour Mohammed VI.

Lire aussi : Rabat-Salé: l’Hôtel de la Tour Mohammed VI ouvrira ses portes en 2025

«Ce projet s’inscrit dans notre vision de faire de la tour un moteur de développement régional et un ambassadeur du savoir-faire marocain», a récemment affirmé le promoteur de la tour, Othman Benjelloun, PDG de Bank of Africa. Haute de 250 mètres et visible à 50 kilomètres à la ronde, la tour est développée par O Tower, dont les trois actionnaires principaux sont Bank of Africa, RMA et la holding FinanceCom. L’édifice accueillera des bureaux, des appartements, des restaurants, des centres commerciaux ainsi qu’un hôtel. Un point d’observation a également été aménagé au dernier étage de la tour, permettant aux visiteurs d’admirer le panorama environnant.