Images exclusives Le360. La Tour Mohammed VI de Rabat-Salé vue du ciel

Cette vallée au cœur de laquelle s’élève de terre la grande Tour Mohammed VI, grandiose dans son dessein, proche du ciel, à l’architecture futuriste, fait de la capitale administrative l’une des plus belles villes d’Afrique et du monde arabe. Haute de 55 étages (250 mètres) et réalisée par le groupe Bank of Africa (ex BMCE) pour 6 milliards de dirhams, la Tour Mohammed VI figure parmi les grands projets structurants de cette vallée. N’était la volonté du Souverain, la vallée du Bouregreg aurait été laissée à l’abandon.

Non loin, à 700 mètres, trône le grand Théâtre Mohammed VI, conçu par l’architecte Zaha Hadid, qui confère à ce paysage davantage de valeur culturelle et touristique, devenu emblématique et l’un des plus attrayants de la capitale.

Les prises de vue aériennes réalisées par Le360 montrent toute la majesté du théâtre Mohammed VI, l’une des dernières œuvres de l’architecte anglo-irakienne Zaha Hadid (1950 à Bagdad- 2016 à Miami). Les travaux ont été achevés en 2021, mais la crise de la Covid-19 en a retardé l’ouverture officielle.

L’inauguration est attendue incessamment sous peu. Les deux grands ouvrages, le grand Théâtre Mohammed VI et la Tour Mohammed VI, ont été construits non loin de l’oued Bouregreg dont les eaux se jettent dans l’océan atlantique. La vallée du Bouregreg est à proximité de plusieurs monuments culturels historiques dont les plus célèbres sont le Mausolée Mohammed V, la Tour Hassan et la Kasbah des Oudayas.