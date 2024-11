Rabat-Salé: l’Hôtel de la Tour Mohammed VI ouvrira ses portes en 2025

L’Hôtel Waldorf Astoria Rabat-Salé, qui ouvrira ses portes en 2025, se déploiera sur 18 niveaux, du 29ème au 46ème étage, et viendra enrichir l’offre touristique de la Capitale par une expérience hôtelière inédite dans le Royaume du Maroc, indique un communiqué de O Tower.

La Tour Mohammed VI constitue le point culminant et iconique de l’Aménagement de la Vallée de Bouregreg, ainsi qu’une des principales composantes du programme «Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture».

S’érigeant sur une hauteur de 250 m, au bord du fleuve du Bouregreg, la Tour Mohammed VI et son hôtel bénéficient de vues imprenables sur les villes de Rabat et de Salé ainsi que sur l’Océan Atlantique.

Cet hôtel constituera un écrin de luxe composé de 55 clés -dont 11 chambres et 44 suites-, d’un Espace de bien-être, , d’un Ballroom, d’un Business Lounge et de 4 restaurants qui permettront de répondre aux attentes des clientèles les plus exigeantes en recherche d’une expérience inédite, d’un service raffiné et d’un cadre unique alliant innovation et savoir-faire ancestral.

«Je suis très heureux d’associer la Marque Waldorf Astoria à notre emblématique Tour Mohammed VI, dont l’Hôtel deviendra ainsi sans conteste l’un des fleurons de l’hôtellerie de luxe au Maroc, en Afrique et à l’International», a indiqué le président de O Tower, Othman Benjelloun.

«Cette signature s’inscrit dans notre engagement indéfectible pour que la Tour Mohammed VI devienne une locomotive de développement pour la Région, et participe au rayonnement du savoir-faire marocain à l’international», a affirmé Benjelloun.

De son côté, Daniel Wakeling, vice-président, Développement - Luxe, Europe et Afrique, Hilton a noté que l’hôtel fera partie de l’emblématique Tour Mohammed VI, un projet visionnaire à usage mixte qui représente un phare d’opportunités et de possibilités pour le Maroc et l’ensemble du continent africain.

Selon lui, l’hôtel apportera à la capitale marocaine le service inégalé et l’élégance intemporelle de la marque de luxe, relevant que le Maroc connaît un essor important en tant que destination convoitée alors que le pays se fixe pour objectif d’accueillir 26 millions de touristes d’ici 2030.

«Nous voyons une grande opportunité de continuer à étendre notre empreinte à travers le pays et d’introduire de nouvelles marques. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec O Tower pour offrir à nos clients de Rabat l’hospitalité unique de Waldorf Astoria avec une authenticité marocaine», a-t-il dit.

O Tower, est la filiale d’O Capital Group, chargée du développement et de l’exploitation de la Tour Mohammed VI. Elle est détenue par 3 entités du Groupe à savoir, Bank Of Africa, Royale Marocaine d’Assurances (RMA) et O Ccapital Group.

Hilton est un leader mondial de l’hôtellerie avec un portefeuille de 24 marques comprenant plus de 8.300 établissements et plus de 1,25 million de chambres, dans 138 pays et territoires.

Waldorf Astoria Hotels & Resorts est un portefeuille primé de 34 établissements emblématiques qui créent un sentiment d’appartenance unique grâce à un engagement sans faille en faveur d’un service élégant, d’expériences uniques et d’une maîtrise culinaire dans des destinations emblématiques du monde entier.

Les travaux de finition du podium de la Tour Mohammed VI vus du ciel. (Y.Mannan/Le360)