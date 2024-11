L’immense rez-de-chaussée de la Tour Mohammed VI de Salé est en cours de finalisation, alors que les travaux extérieurs et intérieurs se poursuivent activement. Haute de 250 mètres et visible à 50 kilomètres à la ronde, la tour est réalisée par O’Tower, dont les 3 actionnaires sont Bank of Africa, RMA et la holding Finance Com.

À l’extérieur, les travaux se concentrent sur la finalisation des entrées et des sorties du bâtiment, des parkings et de la voirie. Selon nos sources, l’inauguration devrait avoir lieu en 2025, après une année de travaux supplémentaire, et une fois les titres fonciers et les permis d’habiter établis, nous explique un architecte. Ces démarches, qui prennent beaucoup de temps, n’ont pas encore abouti, selon l’expert.

La tour abrite des bureaux, des appartements, des restaurants, des centres commerciaux et un hôtel. Un point de vue a été aménagé au dernier étage de l’édifice et permet d’admirer les villes de Rabat et Salé.

Les travaux de finition du podium de la Tour Mohammed VI vus du ciel. (Y.Mannan/Le360)