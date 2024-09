Rabat-Salé: mise à niveau du périmètre de la Tour Mohammed VI

Outre les travaux d’embellissement de l’intérieur de la Tour Mohammed VI, haute de 250 mètres et visible à 50 kilomètres à la ronde, l’équipe dépêchée par Le360 a constaté que de nombreux ouvriers s’affairaient dans les zones avoisinantes dans les travaux de viabilisation et d’achèvement des différents accès menant à l’édifice. Le podium sur lequel la tour est érigée est presque finalisé. Cette plateforme s’ouvre directement sur un quai longeant la rive du Bouregreg, offrant une vue panoramique exceptionnelle sur la vallée.

Avant même son inauguration, la Tour Mohammed VI attire déjà l’attention de nombreux citoyens qui s’arrêtent pour admirer la beauté du site et l’ampleur de la construction. Cet édifice majestueux est destiné à devenir un symbole architectural majeur du Maroc.

Une bâtisse «eco-friendly»

Située dans la ville de Salé, dans une zone limitrophe de Rabat, la Tour Mohammed VI est un mégaprojet porté par l’entreprise O Tower, dont les actionnaires sont BMCE Bank, RMA Watanya et la holding O Capital Group, dirigée par Othman Benjelloun.

Deuxième plus haute tour d’Afrique, comptant 55 étages, le bâtiment abritera des bureaux, des appartements de haut standing et un hôtel de luxe, ainsi qu’un observatoire panoramique, placé à son sommet. Sa façade sud est équipée de panneaux photovoltaïques, reflétant la dimension «eco-friendly» du projet et témoignant de la place qu’il accorde aux énergies renouvelables .