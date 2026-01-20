Debunk. Non, aucun stadier n’est décédé lors de la finale de la CAN à Rabat

Lors des actes de hooliganisme perpétrés par des supporters sénégalais au stade Moulay Abdellah à Rabat en marge de la finale de la CAN 2025.

La Direction générale de la sûreté nationale dément formellement des informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état d’un décès prétendument causé par une agression criminelle en marge de la finale de la Coupe d’Afrique des nations de football à Rabat. Selon ces publications, la victime aurait été un agent chargé de la surveillance (stadier) du complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

Dans un communiqué officiel, la DGSN affirme de manière catégorique qu’aucun décès n’a été enregistré parmi les agents de sécurité ni parmi les personnes chargées du ramassage des ballons. Elle précise également qu’aucune procédure de constatation n’a été engagée concernant le corps d’une personne décédée à la suite d’événements liés au hooliganisme sportif. Ces éléments, indique l’institution, ont été confirmés après vérification auprès de l’ensemble des établissements de santé concernés.

La Direction générale de la sûreté nationale insiste ainsi sur le caractère faux et trompeur de ces informations diffusées en ligne. Elle indique avoir officiellement informé les autorités judiciaires compétentes du contenu de ces publications et sollicité leurs instructions afin d’ouvrir des enquêtes judiciaires visant à identifier les personnes impliquées dans la diffusion et la propagation de ces fausses nouvelles, dans l’objectif d’établir les responsabilités.

Cette mise au point officielle intervient dans un contexte de forte circulation d’informations non vérifiées sur les réseaux sociaux, à l’occasion d’événements sportifs d’envergure, et vise à rétablir les faits sur la base des données confirmées par les autorités sécuritaires et sanitaires.