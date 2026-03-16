Société

Finale CAN 2025: la cour d’appel de Rabat renvoie au 30 mars le procès des 18 supporters sénégalais

Des supporters sénégalais envahissant la pelouse du Stade Moulay Abdellah et attaquant les forces de l'ordre lors de la finale de la CAN 2025, dimanche 18 janvier 2026. (Photo: AFP). AFP or licensors

La cour d’appel de Rabat a décidé, ce lundi, de reporter au 30 mars l’examen du procès en appel de 18 supporters sénégalais poursuivis pour des actes de hooliganisme survenus lors de la finale de la CAN 2025. Condamnés en première instance à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme, les prévenus contestent les faits qui leur sont reprochés.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 16/03/2026 à 14h03

À peine entamé, le procès en appel des 18 supporters sénégalais poursuivis pour des actes de hooliganisme survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 entre le Maroc et le Sénégal a été renvoyé au 30 mars prochain. La décision a été rendue ce lundi par la cour d’appel de Rabat.

Les prévenus avaient été condamnés le 19 février 2026 par le tribunal de première instance de Rabat à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme pour des faits liés à des troubles à l’ordre public dans une enceinte sportive.

Interpellés à l’issue de la finale disputée le 18 janvier, ils sont notamment poursuivis pour violences, jets de projectiles et envahissement de terrain. Des accusations contestées par la défense, qui plaide l’absence d’intention délictueuse et appelle à une requalification des faits.

Lire aussi : CAN 2025: 18 supporters sénégalais et un Algérien présentés devant le parquet pour vandalisme

Les incidents ont été largement relayés par des images diffusées sur les réseaux sociaux et reprises par plusieurs chaînes de télévision. Ces séquences montrent des groupes de supporters sénégalais s’en prendre aux agents de sécurité et lancer divers projectiles en direction de la pelouse.

Selon les éléments du dossier, les débordements ont éclaté dans les dernières minutes de la rencontre, immédiatement après que l’arbitre a accordé un penalty en faveur de la sélection marocaine.

La cour d’appel de Rabat a décidé de renvoyer l’audience au 30 mars afin de permettre aux avocats de la défense de préparer leurs plaidoiries et d’examiner plus en détail les pièces du dossier, selon les explications fournies par les conseils des prévenus.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 16/03/2026 à 14h03
#CAN 2025#violence#Justice#supporters#Sénégal#Hooliganisme

LEs contenus liés

Sports

Finale de la CAN: seule une sanction exemplaire du Sénégal peut éviter que l’on assassine une deuxième fois le football

Sports

Finale de la CAN 2025: la FRMF va déposer une plainte auprès de la CAF et de la FIFA

Sports

CAN 2025: la CAF condamne des comportements inacceptables lors de la finale Maroc–Sénégal

Sports

CAN 2025: Infantino remercie le roi Mohammed VI, félicite le Sénégal et condamne le comportement de certains supporters et de certains membres de l’équipe sénégalaise

Articles les plus lus

1
Hajar Bouzaidi, première marocaine à briser le plafond de verre de la plongée
2
La passion du Mal
3
Au cœur des oasis de Figuig, la datte «Aziza» incarne un patrimoine vivant
4
Carburants: forte affluence dans les stations-service à Casablanca quelques heures avant la hausse des prix
5
À Tanger, des tombes millénaires sont transformées en dépotoir
6
Congrès, Département d’État, agences fédérales: comment les États-Unis perçoivent (réellement) l’Algérie
7
Carburants: le litre de diesel grimpe de 2 dirhams, ce que vous allez payer dès lundi
8
Pourquoi l’adhésion de l’Algérie à l’OMC reste bloquée depuis près de quatre décennies
Revues de presse

Voir plus