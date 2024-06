Infrastructures sportives: le Stade prince Moulay El Hassan à Rabat bientôt rénové

Le Stade prince Moulay El Hassan de football renaitra encore plus beau de ses cendres. L’Agence nationale des équipements publics, en tant que maitre d’ouvrage délégué, a lancé un concours architectural pour la conception et le suivi des travaux de reconstruction de cette infrastructure sportive, dont l’examen des offres des architectes aura lieu le 7 août 2024.

Le budget prévisionnel, hors taxes, pour l’exécution des travaux à réaliser est de 800 millions de dirhams. La superficie du terrain de ce projet est d’environ 2,7 hectares et la capacite maximale du stade est de 22.000 places couvertes.

«L’objectif principal de l’organisation de ce concours architectural est de favoriser l’émergence de solutions architecturales novatrices adaptées au contexte marocain», est-il indiqué dans l’appel d’offres. Le maitre d’ouvrage (le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports) cherche à donner une identité unique au Stade prince Moulay El Hassan de Rabat, est-il ajouté.

En ce qui concerne la conception de la toiture et l’aspect des façades du stade, les initiateurs de ce projet insistent sur la mise en place «des efforts particuliers, tout en veillant à ce que la solution proposée soit techniquement réalisable et financièrement viable».

De plus, poursuivent-ils, en tant qu’équipement public, «le stade doit s’intégrer harmonieusement dans son environnement urbain grâce à une conception appropriée de son enveloppe et de ses espaces extérieurs».

Les aspects essentiels du projet qui doivent être abordés de manière «équitable» lors de la phase de conception, afin de former un ensemble «cohérent et fonctionnel», sont selon les meneurs du projet, l’aire de jeux en gazon naturel, les gradins et la couverture (couverts en totalité), les locaux sous gradins, le parvis et les aménagements extérieurs, les accès et les liaisons avec l’environnement urbain.

La sécurité des utilisateurs, priorité n°1

Les compétiteurs dans le cadre de ce concours doivent opter pour un concept «qui offre une proposition architecturale supérieure, équilibrant de manière optimale la fonctionnalité du stade avec une expression esthétique et architecturale permettant de mettre en valeur l’activité sportive tant au niveau national qu’international».

Pour l’aménagement intérieur, le maitre d’ouvrage indique que «la sécurité des utilisateurs du stade doit primer sur toute autre considération lors de la conception du stade».

Le stade, précise-t-il, doit être conçu de manière à permettre l’arrivée, la circulation et le départ dans de bonnes conditions de milliers de personnes et de véhicules et ce, dans un laps de temps court. En conséquence, les gradins doivent être dotés de suffisamment de circulations verticales pour assurer une desserte et une évacuation rapide.

Il appelle également les concepteurs du stade à faire en sorte qu’une couverture médiatique de qualité optimale du football soit proposée grâce à des installations de qualité.

Il insiste sur l’installation d’un système d’éclairage répondant aux besoins des diffuseurs, des spectateurs, des joueurs et des officiels, qui ne diffuse pas la lumière vers l’extérieur du stade et ne crée pas de nuisances pour le voisinage.

Parmi les autres termes de ce concours, l’aire de jeux est constituée uniquement d’une pelouse pour pratiquer le football de niveau professionnel. La dimension standard de l’aire est de 105 m x 68 m. À cela s’ajoute une bande en gazon naturel d’une largeur de 4 m au niveau de la ligne de touche et de 5 m derrière les buts.

Un parking VVIP

Pour la salle de conférence de presse, elle doit avoir une superficie de 150 m². Elle doit être équipée d’une centaine de sièges pour les médias et dotée d’un système de sonorisation adapté.

En ce qui concerne l’aménagement extérieur, le maitre d’ouvrage note que le parking VVIP (very very important person) est une composante majeure du programme, des places de stationnement devront impérativement être prévues à l’intérieur du stade, au sous-sol, pour accueillir les titulaires de billets VVIP (40 places pour voitures et 2 places pour les cars).

Pour le parking des équipes et des officiels, il doit avoir une capacité suffisante de 20 places pour voitures et 4 places pour les cars. Il doit être situé au sous-sol, à proximité de la zone des vestiaires et à l’écart du public et des médias.