Rabat: construction d’une trémie entre Hay Riad et le complexe sportif Moulay Abdellah

La Société d’aménagement de Rabat a déjà commencé les travaux de construction de la trémie dont l’investissement nécessitera des dizaines de millions de dirhams.

Il s’agit d’un tunnel court qui permettra à la voie de circulation de passer en dessous de la voie ferrée. Le maître d’ouvrage prévoit la livraison de cette nouvelle trémie vers la fin de 2024 afin de renforcer les infrastructures avant l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations de football 2025 au Maroc.

À quelques encablures de là, à l’intersection de l’avenue Annakhil et de l’avenue Hassan II, l’Office national des chemins de fer (ONCF) se prépare à construire la future gare ferroviaire de Hay Riad. Un appel d’offres vient d’ailleurs d’être lancé pour les études techniques de ce projet qui sera édifié sur une superficie de 4.500 m2 et accueillera notamment les trains à grande vitesse «Al Boraq».

La station sera composée de deux bâtiments, dont un du côté de l’avenue Annakhil et l’autre du côté du boulevard Hassan II. Outre l’aménagement des quais et espaces extérieurs (espaces verts, espaces intermodaux, etc.), le projet prévoit deux parkings souterrains liés par un passage sous les voies ferrées.

Le délai requis pour la réalisation des études techniques relatives à la future gare de train de Hay Riad est de 27 mois, pour un montant estimé à 840.000 dirhams.