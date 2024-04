Exclusif: voici les images aériennes des travaux du nouveau stade Moulay Abdellah de Rabat

Construit en 1980, par une entreprise de BTP chinoise, le stade Moulay Abdellah de Rabat appartient désormais au passé… du moins tel qu’on le connaissait jusqu’ici. La bâtisse a été en effet totalement détruite, pour laisser place à un complexe sportif flambant neuf d’une capacité de 65.000 places assises.

Cette reconstruction en bonne et due forme a pour justification deux échéances majeures: la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football (CAN), prévue au Maroc à l’été 2025, et la Coupe du monde de football 2030, co-organisée avec l’Espagne et le Portugal.

En exclusivité, Le360 livre des images aériennes inédites des travaux de cette future infrastructure sportive, qui sont conduits conjointement par le département des Sports (au sein du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports), la wilaya de Rabat et la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Après l’opération de démolition, qui s’est étalée sur une durée quatre mois, le projet abordera dans les prochaines semaines l’achèvement de la construction de ses grandes structures. Suivront ensuite les autres travaux du projet, son aménagement et son équipement, pour une date de livraison fixée au mois de décembre 2024.

Pour rappel, les plans du futur grand stade Moulay Abdellah prévoient des gradins entièrement couverts et répartis sur trois étages, ce qui en fera le premier stade du Maroc à compter trois niveaux. Nombre d’infrastructure accompagnera la nouvelle enceinte sportive, notamment des parkings souterrains, de multiples accès routiers, ainsi qu’un système d’éclairage annoncé comme particulièrement sophistiqué.