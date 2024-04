Images exclusives: immersion dans la salle omnisports Moulay Abdellah, entièrement rénovée pour la 7ème Coupe d’Afrique de futsal

Celui qui a déjà visité la salle omnisports Moulay Abdellah ne devrait pas reconnaitre ce lieu après ses rénovation et modernisation dans le cadre de l’organisation par le Maroc de la 7ème édition de la Coupe d’Afrique des nations de futsal.

Un véritable bijou à la hauteur des grandes salles mondiales de sport. La caméra de notre équipe a pu filmer en exclusivité pour Le360 les aménagements et équipements de cette salle rénovée, choisie en même temps que la salle Ibn Yassine de l’Agdal pour abriter ensemble la 7ème édition de la Coupe d’Afrique des nations de futsal qui se tiendra du jeudi 11 au dimanche 21 avril 2024.

Dotée de 6.500 places, la salle Moulay Abdellah s’est débarrassée de ses vieux gradins en installant de milliers de sièges flamboyants neufs. Un espace a été également réservé aux VIP et à la presse. En outre, l’aire de jeu a été totalement refaite et dotée d’un système d’éclairage et de jeux de lumière ultra sophistiqués.

La rénovation a concerné également les vestiaires des joueurs et des arbitres, sans oublier la grande salle dédiée aux conférences de presse qui suivent en général les rencontres sportives. Le jeudi 11 avril, le public aura le plaisir de découvrir de visu les nouvelles installations de la salle réalisées avec brio par la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (SONARGES).

Cette dernière a livré un avant-gout de la ferme volonté du Maroc d’organiser dans les meilleures conditions la CAN 2025 et ensuite le Mondial 2030 en partenariat avec l’Espagne et le Portugal.

Lire aussi : Rabat va se doter de la plus grande patinoire de hockey sur glace en Afrique

Pour rappel, le tirage au sort de la 7ème édition de la Coupe d’Afrique des nations de futsal Maroc 2024 a été effectué le jeudi 7 mars à Rabat en présence des représentants des huit (8) nations engagées dans cette compétition.

Pays hôte du tournoi et champion d’Afrique en titre, le Maroc a hérité du Groupe A où l’on retrouve l’Angola médaillé de bronze en 2020, le Ghana vice-champion d’Afrique en 1996 et la Zambie. Finaliste en 2020, l’Égypte est logée dans le Groupe B avec la Libye sacrée championne en 2008, la Namibie et la Mauritanie, qui font toutes les deux leurs débuts dans cette compétition continentale.

Avec trois titres, les Pharaons sont actuellement la nation la plus titrée de l’histoire de cette compétition, suivie par le Maroc qui compte deux titres à son palmarès et la Libye qui tentera de remporter un deuxième titre après son triomphe en 2008 à domicile. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales de la compétition. Les équipes qui composeront le podium de cette édition seront qualifiées pour la Coupe du monde de futsal de la FIFA qui aura lieu en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre 2024.