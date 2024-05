Mondial 2030: quand le Grand stade de Casablanca fait trembler les Espagnols

Le Grand stade de Casablanca, qui sera édifié dans la région de Benslimane, continue de susciter l’inquiétude des Espagnols qui redoutent qu’il abrite la finale de la Coupe du monde 2030 grâce à sa capacité d’accueil record de 115.000 spectateurs et à ses installations exceptionnelles, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du mardi 14 mai.

Le président de l’Association des joueurs de football espagnol (AFE), David Aganzo, a mis en garde contre la perte de l’Espagne de son droit d’accueillir la finale de la Coupe du monde 2030. Il a souligné que le Maroc déployait d’énormes efforts, pour avoir cet honneur, à travers la construction d’un stade gigantesque dans la province de Benslimane.

Dans une déclaration accordée au site Futboljobs, le président de l’AFE a déclaré: «J’espère que les problèmes du football espagnol n’auront pas des conséquences au niveau mondial. Le fait que l’Espagne n’abrite pas la finale de la coupe du monde 2030 sera considéré comme un échec de la Fédération espagnole de football et du gouvernement». Et Aganzo de poursuivre sur un ton pessimiste: «Il faut qu’on soit réaliste et conscient du fait que le Maroc profite de la situation pour tenter d’accueillir la finale du Mondial 2030, qui doit se dérouler en Espagne».

Pendant ce temps, et à deux mois de la présentation officielle du dossier de candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal à la FIFA, le gouvernement marocain a mobilisé tous les départements ministériels concernés par cet événement. L’objectif de cette mobilisation étant de garantir la réalisation des projets consacrés à cette manifestation footballistique mondiale dans les délais fixés, en application des instructions du roi Mohammed VI.

Pour ce faire, le ministère de l’Intérieur a abrité, il y a quelques jours, une réunion élargie dans le cadre des préparatifs intenses pour accueillir les phases finales de la Coupe du monde 2030. Pas moins de neuf ministres ont assisté à cette réunion, en plus des présidents des conseils des régions concernées, ainsi que plusieurs présidents et représentants des conseils de communes.